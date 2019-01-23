Помойку из-за базара не допустит на площади Горького власть Бердска

На днях в рубрику «Сообщи свои новости» на сайт «Курьер. Среда. Бердск» написала бердчанка Галина. По ее мнению, в преддверии Крещения власти «подложили свинью» предпринимателям и налогоплательщикам Бердска, подписав постановление о согласовании постоянно действующей ярмарки с 30 января 2019 года по 30 января 2020 года на площади Горького.

-На центральной площади города, торгующие не будут платить налоги в казну и не будут подотчетными ни одному из контролирующих органов по соблюдению законодательства о качества хранения, санитарному состоянию товаров. Из площади отдыха горожан организовывают очередную «помойку» без воды и канализации. Малый бизнесе, может нам всем выйти торговать на площадь без всяких обязательств?! — взбунтовалась Галина.

Заместитель главы Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что такое постановление в администрации существует. Однако его смысл заключается в ином. Так, при издании документа, власть Бердска руководствовалась двумя нормативными актами — №381 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и постановлением правительства Новосибирской области №303-П.

-Оба документа регулирует упорядоченность действия ярмарок и продажи товаров, а также их организацию и порядок на территории Новосибирской области, в том числе и Бердске. В рамках этого порядка мы утвердили места проведения ярмарок на территории города на каждый год. В 2018 году постановление от №1563 от 20 июня 2018 года, утвердило и закрепило три места для проведения ярмарки — площадь Горького, улица Рогачева в районе дома №4 и в районе дома №83 по улице Советской около магазина «Миша», — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Этот перечень уже направлен в Минпромторг, который является ответственным и контролирующим органом ярмарок. Объекты включены в общий реестр по Новосибирской области. В соответствии с этим реестром как юридическое или физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель может обратится с заявлением на организацию ярмарки в мэрию Бердска.

Муниципалитет выбирает организатора ярмарки по заявительному характеру. Если организатор принимает решение и обращается в орган местного самоуправления, то после рассмотрения такового, власть заключает с ним договор. В этом случае на организатора ярмарки возлагается ряд требований, куда входят вывоз мусора, соблюдение санитарно-гигиенических норм, оплата электроэнергии, охрана, предоставление палаток, согласование ярмарки с Роспотребнадзором. Уже к нему обращаются потенциальные участники ярмарки, которых он заранее информирует о проведении мероприятия.

Организатором базара может выступать и администрация, но тогда отношения могут быть построены так: мэрия заключит договор с ее каждым участником.

-Организатор выступает звеном между администрацией и продавцами на ярмарке, которая может быть разной, как специализированной, так и универсальной. Например, на прилавках такого вида торговли может быть продукция сельхозназначения, продуктов питания. При этом организатор ярмарки заранее определяет и согласовывает календарный план мероприятий с администрацией города, — пояснила вице-мэр Бердска.

По словам Жанны Сергеевны, нарушений законодательства в таком постановлении нет, так как нормативный акт страны и постановление Новосибирской области четко регламентирую все вопросы, связанные с проведением ярмарки.

— О возможности заключения такого договора было извещено заранее, но предложение поступило только от ООО «Бердская ярмарка» с просьбой предоставить им в пользование площадь Горького. Общество поддерживает все условия предъявляемые для исполнения договора с администрацией. Уже заключен на срок с 31 января 2019 года по 30 января 2020 года, в рамках которого ООО «Бердская ярмарка» обязана выполнить весь комплекс организационных мероприятий, — подчеркнула Жанна Шурова.

Стоит отметить, что разовое проведение ярмарки не может длится более 10 дней, а при ее планировании, организатор собирает участников мероприятия и уведомляет об этом мэрию, согласовывает ее проведение. За соблюдением всех норм и правил во время ярмарки будет следить контрольный орган — управление экономики горадминистарции.

При этом в договоре прописано, что организатор ярмарки обязан выставить торговые шатры или палатки в едином стиле, одного размера и синего цвета.

-Торговые ряды на ярмарках должны быть одинаковыми, не те деревянные домики, которые раньше стояли на площади и всех раздражали. Согласование о их расстановке происходит с градостроительным отделом. Организатор мероприятия обязан до начала ярмарки предоставить в мэрию копии договоров на вывоз мусора, электроэнергии, иначе мы не согласуем ее открытие, — констатировала Жанна Сергеевна.

Власть заверила, что бердчанам не стоит беспокоиться о чистоте на центральной площади города: в договоре прописано все, начиная от внешнего вида торговых палаток и заканчивая Роспотребнадзором. Организатор ярмарки должен предоставить не только план мероприятий, но и документы на право собственности имущества, используемого при торговли, соответствие противопожарным, санитарным, ветеринарным и экологическим нормам, организовать антитеррористическую безопасность и охрану мероприятия.





