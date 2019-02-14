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Выжившая на пожаре инвалид-колясочник отказалась от комнаты на 5 этаже в Бердске

Благотворители собрали для погорельцев одежду, инвалидную коляску, перечислили деньги на карту.

14.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Выжившая на пожаре инвалид колясочник отказалась от комнаты на 5 этаже в Бердске

Погорельцы намерены сносить старый дом и строить новый

Обеспечили одеждой погорельцев Заякиных и перечислили им около 18 тыс. рублей на карту Сбербанка благотворители в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января в Бердске произошел крупный пожар. На ул. Герцена сгорели два частных дома и надворные постройки. Возгорание произошло на территории дома №71. Матери с двумя дочками удалось спастись. Вернее, их спасла собака. Громким лаем она разбудила своих хозяев. Старшая дочь получила ожоги и попала в реанимацию. Мама и младшая девочка в пожаре не пострадали. Дом сгорел дотла. Огонь перекинулся на дом №69, где жили Заякины. Хозяйку, инвалида-колясочника, вызволяли из горящего дома бойцы Росгвардии.

В результате пожара у Заякиных полностью сгорела крыша дома и все сараи. Все было залито водой. Все вещи испорчены. Дом восстановлению не подлежит. Все нужно строить заново.

У супругов не осталось ничего. Из одежды, только то, в чем они покидали дом во время пожара. Ирина — в легком халатике, брюках и тапках мужа, 64-летний Иван — в куртке и легких брюках. В тот страшный день Ирина Григорьевна мгновенно поседела.

Погорельцы через «Курьер. Среда. Бердск» обратились за помощью к неравнодушным бердчанам.

По словам Ирины Заякиной, после выхода новости на «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин ей доставил инвалидную коляску, правда она немного высоковата для нее. Две женщины принесли одежду для нее и мужа. На карточку незнакомые люди перечислили около 18 тыс. рублей.

Заякиным приходится скитаться по родне. Жить негде. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Григорьевна, горадминистрация им предложила жилье. Комнату в трехкомнатной квартире. С общими кухней и ванной. На пятом этаже.

— Конечно, мы отказались. Как мне в инвалидной коляске забираться на пятый этаж? Другого жилья, сказали, нет, — произносит с горечью погорелица.

Заякины отправили письмо в горсовет депутатов с просьбой посодействовать им в получении жилья. Их письмо рассмотрели на комитете по промышленности 5 февраля.

Председатель промышленного комитета Владимир Голубев озвучил, что к депутатам обращаются погорельцы и просят оказать возможную помощь. Все что у них было — пришло в негодность. Дом нужно полностью сносить и заново строить. Все, что осталось — теплица и машина. Погорельцы пишут, что жилье им предоставлено, но она инвалид-колясочник, ей тяжело подниматься на второй-третий этаж. Просят посодействовать, объяснил Голубев.

Рассмотрение письменного обращения погорельцев оставили до следующего заседания комитета — решили выяснить, кто депутат на округе и решить с ним данный вопрос.

Иван Заякин намерен заново отстраивать дом. И супруги говорят, что были бы очень признательны, если им кто-нибудь помог бы снести старый. Не откажутся они и от стройматериалов.

Если вы готовы помочь семье Заякиных можете перечислить деньги на карту Сбербанка.

Номер карты 4817 7602 5757 2754

Счет 40817810044055514213

Заякин Иван Борисович.

Номер тел.: 8-913-786-21-12.


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