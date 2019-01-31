КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 2-ю квартиру
продам
продам однокомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск

Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

До 500 тыс. рублей компенсации могут получить пострадавшие пассажиры автобуса в Новосибирске

Приглашаем вас принять участие в семинаре  31  января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.

Вторая волна терроризма: Эвакуировали из-за угроз взрыва 15 школ в Новосибирске

Снесут заброшенную базу «Берендей» в Бердске

Украина мечтает о способном «бить вглубь России» оружии

Автобус врезался в опору моста: Пострадали 8 пассажиров в Новосибирске

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

Бердчанку вынесли на руках из огня бойцы Росгвардии. Она с мужем осталась жива. Но все имущество сгорело. Требуется помощь.

31.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Мгновенно поседела в горящем доме инвалид колясочник из Бердска

Пожар лишил супругов Заякиных крыши над головой

— Может, лучше бы я сгорела на пожаре, я так думала. Родные ругали меня за такие мысли. Да и сама понимаю, что муж без меня не смог бы жить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 58-летняя инвалид первой группы Ирина Заякина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января в Бердске произошел крупный пожар. На ул. Герцена сгорели два частных дома и надворные постройки. Возгорание произошло на территории дома №71. Матери с двумя дочками удалось спастись. Вернее, их спасла собака. Громким лаем она разбудила своих хозяев. Старшая дочь получила ожоги и попала в реанимацию. Мама и младшая девочка в пожаре не пострадали. Дом сгорел дотла. Огонь перекинулся на дом №69, где жили Заякины. Хозяйку вызволяли из горящего дома бойцы Росгвардии.

Вечером накануне пожара ничего не предвещало беды. Не было и плохих предчувствий. Ирина и ее 64-летний супруг Иван легли спать как обычно, не позже 10 вечера. Но, как вспоминал Иван Борисович, около 4 часов он проснулся и увидел, что в доме светло. Подошел к окну, а на улице полыхает. Разбудил жену. Крикнул, что горит дом. Сам побежал в гараж, чтобы выгнать свою «семерку», открыл дверь — огонь. Вовремя подоспели пожарные — выгнали автомобиль. Машина на ходу, только от высокой температуры лопнуло лобовое стекло да оплавилась решетка радиатора.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома и все сараи.

— В доме как будто сильный дождь прошел. Все залило водой. Все вещи испорчены. Дом восстановлению не подлежит. Все строить заново. У меня столько инструмента было, весь сгорел: молотки, топоры, рубанки, компрессор совсем новенький был, болгарка, бензопила, мотоблок, — сокрушался Иван Борисович.

По словам Ивана Заякина, его супругу, которая не может самостоятельно передвигаться, из дома вытаскивали пожарные.

Ирина Григорьевна, как и ее муж, до сих пор не может прийти в себя от горя. Утро пожара она вспоминает, как фильм ужасов.

— Меня вытаскивали через окно. Я в одном халатике была, одели на меня штаны мужа и его тапки. Так и несли до скорой. У меня весь затылок поседел от страха, — дрожащим голосом рассказывала Ирина Григорьевна.

Сейчас Заякины живут у сестры и мамы Ирины. И хотя близкие без лишних разговоров приютили супругов, они чувствуют себя неловко и даже лишними в семье со сложившимся укладом. Погорельцы не представляют, как начинать жизнь с нуля, когда уже нет ни сил, ни здоровья. Ничего, чтобы создать новое будущее.

Супруги очень надеются, что найдутся добрые люди, которые хоть немного помогут справиться с бедой.

Ирине Григорьевне срочно нужна инвалидная коляска. Без нее она не может передвигаться. Необходима вся одежда, вплоть до теплых колготок. Ведь все, что у не осталось после пожара — легкий халатик. Нужны мебель, бытовая техника, постельные принадлежности. У Ивана Борисовича нет даже теплых брюк на зиму. А еще погорельцам необходима финансовая поддержка — им надо как-то восстанавливать свой дом. Нелишними будут и стройматериалы.

Размер одежды Ирины Григорьевны 48-50, размер обуви — 36. Размер одежды Ивана Борисовича 46-48.

Если вы готовы помочь семье Заякиных можете перечислить деньги на карту Сбербанка.

Номер карты 4817 7602 5757 2754

Счет 40817810044055514213

Заякин Иван Борисович.

Номер тел.: 8-913-786-21-12.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Едкий дым с металлобазы накрыл Бердск Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска Труп упавшего с 16-го этажа подростка нашли в Бердске

(10) Комментариев

  1. Аноним

    «Размер одежды Ирины Григорьевны 48-50, размер обуви — 36. Размер одежды Ивана Борисовича 46-48.»

    А где второй размер обуви?

    Thumb up 1 Thumb down 3

  2. Аноним

    Погорельцы не представляют, как начинать жизнь с нуля, когда уже нет ни сил, ни здоровья. Ничего, чтобы создать новое будущее.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/31/403708-mgnovenno-posedela-v-goryashhem-dome-invalid-kolyasochnik-iz-berdska/comment-page-1#comment-1638613

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Вадим

    Местные комментаторы могли бы скинуться (я уже в доле) и помочь бедолагам…..
    Троллей в рассчет не беру…

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. Аноним

    Только одно нельзя пережить — собственную смерть.
    А вы живы — цените это.

    Деньгами поможем, насколько возможно.
    Редакция, не оставляйте эту семью. Спустя некоторое время напишите про них снова, если все еще нужна будет помощь.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Алесандр

    Как удачно получилось поседеть (седина появилась),а у Кркстинки первые седые волосы появились в 24 года. Магюшына Ваша цела.Вопрос к Вам извените!Почему Ваши сорайки пристроены к соседу?Не от Вас ли зашел поджигатель?Сочуствую вашей беде ,но много но.

    Thumb up 0 Thumb down 3

  6. Алесандр

    У Вас только появилась седина а у Крестины в 24 года как у Вас.Да и машину Вашу спасли пожарные ,так как пламя Вас затронуло из за того ,что ваши сарайки вплотную пристроены к соседу.Господа Пожарные проведите проверку построек.Сколько людей спасете и бюджет подымете.И не слабо подымете .Сосед соседу будет тогда по закону предьявлять претензии.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Ольга

      У Кристины есть молодость,и слава богу, здоровье, а это главное. Имущество наживет, седину закрасит.
      А у пожилого инвалида ни времени, ни сил.
      И вообще, в такой ситуации сравнивать и мериться…. У всех беда. И у тех,и у этих.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика