Мгновенно поседела в горящем доме инвалид-колясочник из Бердска

— Может, лучше бы я сгорела на пожаре, я так думала. Родные ругали меня за такие мысли. Да и сама понимаю, что муж без меня не смог бы жить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 58-летняя инвалид первой группы Ирина Заякина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января в Бердске произошел крупный пожар. На ул. Герцена сгорели два частных дома и надворные постройки. Возгорание произошло на территории дома №71. Матери с двумя дочками удалось спастись. Вернее, их спасла собака. Громким лаем она разбудила своих хозяев. Старшая дочь получила ожоги и попала в реанимацию. Мама и младшая девочка в пожаре не пострадали. Дом сгорел дотла. Огонь перекинулся на дом №69, где жили Заякины. Хозяйку вызволяли из горящего дома бойцы Росгвардии.

Вечером накануне пожара ничего не предвещало беды. Не было и плохих предчувствий. Ирина и ее 64-летний супруг Иван легли спать как обычно, не позже 10 вечера. Но, как вспоминал Иван Борисович, около 4 часов он проснулся и увидел, что в доме светло. Подошел к окну, а на улице полыхает. Разбудил жену. Крикнул, что горит дом. Сам побежал в гараж, чтобы выгнать свою «семерку», открыл дверь — огонь. Вовремя подоспели пожарные — выгнали автомобиль. Машина на ходу, только от высокой температуры лопнуло лобовое стекло да оплавилась решетка радиатора.

В результате пожара полностью сгорела крыша дома и все сараи.

— В доме как будто сильный дождь прошел. Все залило водой. Все вещи испорчены. Дом восстановлению не подлежит. Все строить заново. У меня столько инструмента было, весь сгорел: молотки, топоры, рубанки, компрессор совсем новенький был, болгарка, бензопила, мотоблок, — сокрушался Иван Борисович.

По словам Ивана Заякина, его супругу, которая не может самостоятельно передвигаться, из дома вытаскивали пожарные.

Ирина Григорьевна, как и ее муж, до сих пор не может прийти в себя от горя. Утро пожара она вспоминает, как фильм ужасов.

— Меня вытаскивали через окно. Я в одном халатике была, одели на меня штаны мужа и его тапки. Так и несли до скорой. У меня весь затылок поседел от страха, — дрожащим голосом рассказывала Ирина Григорьевна.

Сейчас Заякины живут у сестры и мамы Ирины. И хотя близкие без лишних разговоров приютили супругов, они чувствуют себя неловко и даже лишними в семье со сложившимся укладом. Погорельцы не представляют, как начинать жизнь с нуля, когда уже нет ни сил, ни здоровья. Ничего, чтобы создать новое будущее.

Супруги очень надеются, что найдутся добрые люди, которые хоть немного помогут справиться с бедой.

Ирине Григорьевне срочно нужна инвалидная коляска. Без нее она не может передвигаться. Необходима вся одежда, вплоть до теплых колготок. Ведь все, что у не осталось после пожара — легкий халатик. Нужны мебель, бытовая техника, постельные принадлежности. У Ивана Борисовича нет даже теплых брюк на зиму. А еще погорельцам необходима финансовая поддержка — им надо как-то восстанавливать свой дом. Нелишними будут и стройматериалы.

Размер одежды Ирины Григорьевны 48-50, размер обуви — 36. Размер одежды Ивана Борисовича 46-48.

Если вы готовы помочь семье Заякиных можете перечислить деньги на карту Сбербанка.

Номер карты 4817 7602 5757 2754

Счет 40817810044055514213

Заякин Иван Борисович.

Номер тел.: 8-913-786-21-12.