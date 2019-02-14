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Гниющий и горящий дом просят признать аварийным его жители в Бердске

Бердчанам приходится жить в холоде, без электричества и в постоянном страхе за свои жизни. Они оплатили экспертизу, в надежде, что чиновники признают 2-этажку аварийной.(ФОТО)

14.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Гниющий и горящий дом просят признать аварийным его жители в Бердске

Каждый квадратный метр жилого дома рушится. Подвал —  не исключение.

С криком о помощи в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №17 по улице Попова Виктория, которая поведала свою историю выживания в многоквартирном доме.

— В какие двери стучать?! Уже невыносимо, всякие попытки обращения в администрацию, управляющую компанию и прочие службы были безуспешны…Мы живем в доме №17 по улице Попова. Это единственный двухэтажный 12-квартирный дом в Бердске, который гниёт ежедневно и горит раз в неделю. На все наши обращения всем управленцам плевать! К кому ещё обращаться не знаем и выхода из ситуации не видим…

Сегодня загорелась распределительная коробка. Приехали пожарные, пришёл электрик из УК, сказал что не будет рисковать своей жизнью и лезть в проводку дома. Свет отрубили во всём доме, холод без света невыносимый около 17 градусов,так как мы постоянно пользуемся маслеными радиаторами! Данные инциденты повторялись более 20 раз, а УК это никак не фиксирует.

Кроме того, в доме бесконечные проблемы с затопленным подвалом и квартирами фекалиями. Мы с соседями на прошлой недели сложились на оценку состояния дома, ее провели, экспертиза будет готова в ближайшие дни, но нам страшно: сможем ли мы вообще дожить до реакции властей и расселения, — сокрушается Виктория.

Сегодня, 14 февраля, начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что жители многострадального дома не единожды обращались за помощью к чиновникам. В последний раз специалист управления дала рекомендации жительницам разрушающегося дома.

-К нам обращались жители. Нами были даны разъяснения о том, что для признания дома аварийным необходимо составить заявление в адрес жилищной комиссии и сделать заключение о техническом состоянии дома. После того, как эти два документа будут предоставлены, в течение двух-трех недель состоится заседание комиссии о возможности признания дома аварийным, — сообщил Федор Каравайцев.

Он отметил, что в беседе со специалистом, женщины сетовали на трухлявость дома и постоянные бытовые катаклизмы, происходящие в нем.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который состоит в жилищной комиссии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что в 2019 году продолжится переселение бердчан из ветхого и аварийного жилья. В число счастливчиков попали жители пяти домов. В основном они все находятся на территории так называемой Ферганы.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не увидел главного: это приватизированный квартиры или муниципальные (служебное жилья)?
    От этого очень многое зависит…
    Ведь если частное жилье, то власть ничем не обязана по сути… ну разве что в очередь как нуждающихся поставить…

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