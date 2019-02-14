Гниющий и горящий дом просят признать аварийным его жители в Бердске

Каждый квадратный метр жилого дома рушится. Подвал — не исключение.
С криком о помощи в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №17 по улице Попова Виктория, которая поведала свою историю выживания в многоквартирном доме.
— В какие двери стучать?! Уже невыносимо, всякие попытки обращения в администрацию, управляющую компанию и прочие службы были безуспешны…Мы живем в доме №17 по улице Попова. Это единственный двухэтажный 12-квартирный дом в Бердске, который гниёт ежедневно и горит раз в неделю. На все наши обращения всем управленцам плевать! К кому ещё обращаться не знаем и выхода из ситуации не видим…
Сегодня загорелась распределительная коробка. Приехали пожарные, пришёл электрик из УК, сказал что не будет рисковать своей жизнью и лезть в проводку дома. Свет отрубили во всём доме, холод без света невыносимый около 17 градусов,так как мы постоянно пользуемся маслеными радиаторами! Данные инциденты повторялись более 20 раз, а УК это никак не фиксирует.
Кроме того, в доме бесконечные проблемы с затопленным подвалом и квартирами фекалиями. Мы с соседями на прошлой недели сложились на оценку состояния дома, ее провели, экспертиза будет готова в ближайшие дни, но нам страшно: сможем ли мы вообще дожить до реакции властей и расселения, — сокрушается Виктория.
Сегодня, 14 февраля, начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что жители многострадального дома не единожды обращались за помощью к чиновникам. В последний раз специалист управления дала рекомендации жительницам разрушающегося дома.
-К нам обращались жители. Нами были даны разъяснения о том, что для признания дома аварийным необходимо составить заявление в адрес жилищной комиссии и сделать заключение о техническом состоянии дома. После того, как эти два документа будут предоставлены, в течение двух-трех недель состоится заседание комиссии о возможности признания дома аварийным, — сообщил Федор Каравайцев.
Он отметил, что в беседе со специалистом, женщины сетовали на трухлявость дома и постоянные бытовые катаклизмы, происходящие в нем.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который состоит в жилищной комиссии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что в 2019 году продолжится переселение бердчан из ветхого и аварийного жилья. В число счастливчиков попали жители пяти домов. В основном они все находятся на территории так называемой Ферганы.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не увидел главного: это приватизированный квартиры или муниципальные (служебное жилья)?
От этого очень многое зависит…
Ведь если частное жилье, то власть ничем не обязана по сути… ну разве что в очередь как нуждающихся поставить…
0 0