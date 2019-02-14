Отменить НДС на вывоз мусора требуют депутаты Новосибирска

Мусор на контейнерных площадках в Бердске теперь редкость
Депутаты горсовета Новосибирска на сессии 13 февраля приняли обращение к своим коллегам из Госдума с просьбой законодательно закрепить право регионов устанавливать нулевой уровень налога на прибыль и освободить от НДС региональных операторов. Это, по мнению депутатов, позволит уменьшить тариф на утилизацию отходов.
Как следует из текста документа, для принятия этого решения необходимо внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Напомним, что в случае отмены НДС для регионального оператора, по подсчетам областного департамента по тарифам, для пользователя услуги тариф сократится с 94,24 до 77 рублей в месяц
«В размере ежемесячной платы, начисляемой по тарифу на услугу по обращению с ТКО, которая для жителей города Новосибирска определена в размере 92,42 рубля с человека, сумма НДС составляет 15,41 рубля или 16,7 % от платы, что является довольно существенным объемом в структуре платы за предоставляемую услугу», — говорится в тексте обращения на имя спикера Госдумы.
Проект обращения до сессии был рассмотрен постоянной комиссией горсовета по городскому хозяйству, о чем сообщил председатель комиссии Игорь Кудин, сообщает сайт обкома КПРФ.
«Проблема утилизации ТКО весьма актуальна для всех регионов нашей страны — необходимость системного переформатирования работы в данной сфере назрела давно, и об этой необходимости, прежде всего, говорят не власти, а сами граждане. Введение практики раздельного сбора мусора, переработки большей его части, с применением при этом современных технологий, приветствуется гражданским обществом», — отмечают в обращении депутаты.
«Мусорный» тариф уменьшится
По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, депутаты решили принять обращение, чтобы поддержать инициативу правительства РФ от имени Новосибирской области и Новосибирска.
— С 1 января 2019 года вывоз ТКО стал коммунальной услугой. Соответственно, с этой услуги взимается НДС. С точки зрения и экономики, и справедливости считать будут с человека. Если в квартире прописана семья, состоящая из нескольких человек, сумма получается достаточно большая, — констатировал Асанцев во время пресс-подхода.
Российское правительство одобрило законопроект, освобождающий региональных операторов от уплаты НДС, на минувшей неделе. В случае оперативного принятия соответствующего решения депутатами Госдумы, оно может вступить в действие уже в феврале-марте.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские депутаты собираются обратиться в заксобрание Новосибирской области с просьбой передать полномочия по формированию тарифа на вывоз мусора местным властям.
В обращении в Госдуму новосибирский горсовета просит законодательно утвердить обнуление налога для регоператора, чтобы снизить тариф для потребителей.
В ответ на обращение Бердских лоббистов регоператора, сообщаем: «Утвердить обнуление налога для регоператора, но тариф для потребителей не снижать ни в коем случае!!!!!»
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Такое свинство по всему городу.Два месяца* работает * оператор.Контейнеры пустые, а вокруг…… .Герцена три , около седьмого лицея.. Частный сектор .за два месяца ни разу никто не приехал. не проехал, а за что платить мы должны оператору ?Одни вопросы.
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Отправляйте фотографии.
По закону за два повторных неисправленных нарушения регоператора (роттенберга?))) обязаны ликвидировать.
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