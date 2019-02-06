«Мусорная» реформа: Снизить тариф на вывоз мусора хотят депутаты Бердска

Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели обращение, подготовленное коллегой Еленой Беловой при участии аппарата горсовета к губернатору и в законодательное собрание Новосибирской области вчера, 5 февраля.

Обращение касается мусорной реформы, которая начала действовать на территории Новосибирской области с 1 января 2019 года. Народные избранники выйдут с инициативой о расчете объемов и массы твердых коммунальных отходов, нормативов по накоплению мусора, а также о передаче полномочий по регулированию тарифов ТКО администрации Бердска.

Депутаты единогласно согласились с тем, что обращение необходимо отправлять, но договорились, что прежде идею нужно согласовать с главой города Евгением Шестерниным.

-Обращение родилось правильно. Оно о наболевшей проблеме и мы замалчивать ее не должны. В первую очередь как депутаты, представляя интересы горожан. Но есть один нюанс: главное нам — не упереться в пень. Нужно понимать позицию администрации: готова ли она рассчитать тарифы и принять их на свое исполнение. Обращение быть должно, но было бы правильнее узнать позицию администрации, готова ли она на себя взять эти полномочия. Мы сейчас обратимся в правительство, в рамках 131 ФЗ возьмем эти полномочия на себя, а администрация-то готова? Вот здесь может возникнуть вопрос. Это серьезная вещь, мы должны подстраховаться со всех сторон, — высказалась депутат Елена Бороздина.

Коллеги согласились с председателем промышленного комитета и предложили направить обращение не только главе города, но и в рабочую комиссию, рассматривающую вопросы, связанные с мусорным тарифом, которую возглавляет Евгений Шестернин.

По словам депутатов, встреча рабочей комиссии состоялась. Но многие вопросы остались открытыми. Так, управляющие компании интересовались переуступкой долгов бердчан за оказанную услугу.

Не обошлось без споров. Народные избранники отметили, что муниципалитет можно наделить полномочиями. Но решить вопрос о начислении платы за вывоз мусора в частном секторе, можно только на федеральном уровне. Сошлись в одном — главное, чтобы было лучше рядовому бердчанину, а остальное второстепенно.

-Когда мы узнаем мнение администрации, может, услышим и готовые расчеты: что они готовы сегодня предложить бердчанам. Я помню, мы рассматривали «Спецавтохозяйство» (муниципальное предприятие, которое курирует мусорную свалку — прим. ред.), оно у нас не был убыточным. И тарифы, которые у нас существовали, были допустимы. Мы хотим, чтобы тариф был снижен. Сегодня он завышен. Или необходимо обоснование нынешнего тарифа — на основании чего он повышен? — обсуждали депутаты.