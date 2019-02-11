«Академгородок 2.0»: Травников назвал новые возможности для Бердска

Территория Бердска в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0» станет приоритетной промышленной площадкой для инновационных предприятий.

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск 7 февраля провёл совещание, посвященное участию города в реализации проекта «Академгородок 2.0», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Интеграция научного потенциала Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и промышленных возможностей Бердска позволит создать крупнейший в стране центр науки и образования. Перед предприятиями города уже поставлены конкретные задачи по реализации проекта развития ННЦ, заявил глава области.

Реализация флагманских проектов Академгородка 2.0 потребует масштабного участия высокотехнологичных производств для изготовления элементов и систем уникальных научных установок класса мегасайенс. На совещании отметили: сегодня в Бердске уже есть хороший задел для формирования площадок под инновационные предприятия. В частности, на территории идет работа по созданию индустриального парка, который должен объединить производственные предприятия, учреждения образования, научные учреждения, резидентов Технопарка Академгородка. Проект реализуется в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации. Город входит и в промышленную зону опережающего развития Новосибирской агломерации, в кластер «Сибирский наукополис».

Доклад об участии организаций, учреждений и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0» на совещании представил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. Так он сообщил, что сегодня в Бердске существует крупное инновационное предприятие ООО ПО «Сиббиофарм», которое успешно реализует проект «Промбиотех» в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Этот проект направлен на организацию импортозамещающего производства современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроизводства, сельского хозяйства и промышленности.

ООО ПО «Сиббиофарм» выступает в роли индустриального партнера и обеспечивает вывод на российский рынок наиболее востребованных ферментов в кормопроизводстве. ООО ПО «Сиббиофарм» в период 2017-2019 годов привлекает из собственных средств 90 млн рублей. В 2016-2018 годах компанией было приобретено за счет собственных средств основное технологическое оборудование на сумму 71,2 млн рублей, проведены работы по модернизации технологий и помещений на общую сумму 86 млн рублей.

Другим примером развития инновационных производств является АО «Бердский электромеханический завод», который в 2018 году активизировал сотрудничество с Институтом ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН по изготовлению компонентов научно-технического оборудования, а именно, компонентов мощных нагревных и диагностических инжекторов атомарных и ионных пучков для научных установок, изучающих физику плазмы и УТС, а также компонент ВЧ-систем для проекта NICA (Дубна).

Объем контрактов с БЭМЗ на изготовление компонент научного оборудования, подписанных ИЯФ в 2018 году, составил 38,5 млн рублей, на 2019 год планируется объем контрактов на сумму около 50 млн рублей.

В Бердске есть не только задел для формирования площадок под инновационные предприятия, но и необходимая инфраструктура для подготовки квалифицированных кадров для этих предприятий. Позитивным опытом является многолетнее сотрудничество Института ядерной физики и ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» по подготовке научных кадров для экспериментального производства института. Работу по этому направлению необходимо усилить.

Для полноценного участия Бердска в масштабном проекте «Академгородок 2.0» необходимо и развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры территории. О приоритете комплексного развития населенных пунктов, входящих в границы Академгородка 2.0, ранее неоднократно заявлял Губернатор Андрей Травников.

Так, например, в Бердске запланировано строительство нового здания школы на 1000 мест на территории школы №9. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Строительство должно стартовать уже в этом году и завершиться в 2021-м. В рамках проекта в этом году планируется начать строительство еще двух важных социальных объектов — детского сада на 220 мест в микрорайоне «Южный» и школы в Юго-Западной части города. Оба учреждения образования должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

Важно, что для развития социальной инфраструктуры городская администрация привлекает инвесторов и использует механизм муниципально-частного партнерства. Сегодня в Бердске реализуется четыре таких соглашения, и начата работа по шести новым проектам. Отлаженный механизм взаимодействия частного бизнеса и городской власти позволит более эффективно вести работу и в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0».

Напомним, что план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок включает в себя мероприятия, направленные на комплексное развитие территории Новосибирского научного центра. Это создание новой и развитие существующей исследовательской и инновационной инфраструктуры, создание высокотехнологичных предприятий, а также проекты по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры территорий Академгородка 2.0 на основе новой градостроительной концепции.

При этом под ННЦ как единой территорией развития подразумевается не только сам новосибирский Академгородок в его современном понимании, но и расположенные в 10-20 километровой зоне исследовательские и конструкторско-технологические институты, университеты и образовательные организации, технопарки, современные высокотехнологичные предприятия, субъекты инновационного бизнеса, связанные в единый кластер.