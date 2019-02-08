Попросили УЗИ-аппарат у губернатора врачи женской консультации Бердска

Губернатор Андрей Травников поинтересовался, все ли кабинеты в женской консультации укомплектованы специалистами
Не один врачебный кабинет не пустует в женской консультации, расположенной в открывшейся новой поликлинике горбольницы Бердска. Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в день его визита в Бердск 7 февраля заявила заведующая женской консультацией Надежда Мурзинцева.
— У каждого врача теперь свой кабинет по всем требованиям СанПиНа. Теперь мы можем не ограничивать врача в приеме. Нагрузка будет у всех хорошая. Это повысит доступ к врачу наших женщин, — рассказала о своем отделении губернатору Надежда Мурзинцева.
Автор видео Галина Панчева
Нет ли такой ситуации, что кабинетов больше, чем врачей, поинтересовался Травников.
— Нет, пока у нас восемь врачей. Кабинеты укомплектованы. Прибыли два молодых доктора. Оба ультрозвукологи. На них у нас очень большие планы, — отметила Мурзинцева.
— Следовательно и оборудование все есть?
— Есть что-то, что-то мы еще хотели бы у вас попросить.
— А министр знает?
— Знает.
Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил Травникову, что говорил ему на коллегии про ультразвуковое сопровождение определенной категории пациентов. Один из приборов хотели бы поставить в бердскую женскую консультацию. В рамках целевого закупа, если это будет возможно, отметил Хальзов.
— В этом году мы до конца все поймем. Шесть-семь аппаратов эксперт-класса позволит изменить ситуацию по младенченской смертности, — подчеркнул министр.
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и это в 21 веке…, недавно сожалению посетил приемный покой в БЭМЗой больнице. Какое там УЗИ, там тонометра нормального нет. Один по всем отделениям таскают, а у этого тонометра «липы» от времени стерлись, точнее их нет, о висят какие-то тряпки, чтобы измерить давление доктор качает «грушу» и слушает, а санитарка удерживает эту тряпку на руке больного. От стыда чуть не с горел, но спросил у дежурного врача- «у Вас что другого, нормального нет», на что он мне ответил- «скажите спасибо, что этот есть. Так вот один врач мерил этим тонометром 120Х40, второй 170х90. Какое реально было давление так я и не узнал, но при этом ставили уколы и давали таблетки. Как так, ведь такая разница, при низком одно лекарство, при высоком другое. Вот так и совершаются врачебные ошибки, потому что не лечат, а гадают как шаманы.
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В этом году мы до конца все поймём. Мы уже давно все поняли. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Хоть Травникова хоть Кустарникова поставят улучшение ситуации ни в здравоохранении ни в образовании ждать не нужно. От ремонта больницы высококлассного оборудования и тем более людей способных на нем работать за нищенскую зарплату не появится. С постройкой школы тоже самое. В действующих школах Бердска некому работать. Пипл уже не хавает вашу едросню
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