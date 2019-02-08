Попросили УЗИ-аппарат у губернатора врачи женской консультации Бердска

Не один врачебный кабинет не пустует в женской консультации, расположенной в открывшейся новой поликлинике горбольницы Бердска. Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в день его визита в Бердск 7 февраля заявила заведующая женской консультацией Надежда Мурзинцева.

— У каждого врача теперь свой кабинет по всем требованиям СанПиНа. Теперь мы можем не ограничивать врача в приеме. Нагрузка будет у всех хорошая. Это повысит доступ к врачу наших женщин, — рассказала о своем отделении губернатору Надежда Мурзинцева.

Автор видео Галина Панчева



Нет ли такой ситуации, что кабинетов больше, чем врачей, поинтересовался Травников.

— Нет, пока у нас восемь врачей. Кабинеты укомплектованы. Прибыли два молодых доктора. Оба ультрозвукологи. На них у нас очень большие планы, — отметила Мурзинцева.

— Следовательно и оборудование все есть?

— Есть что-то, что-то мы еще хотели бы у вас попросить.

— А министр знает?

— Знает.

Министр здравоохранения Константин Хальзов напомнил Травникову, что говорил ему на коллегии про ультразвуковое сопровождение определенной категории пациентов. Один из приборов хотели бы поставить в бердскую женскую консультацию. В рамках целевого закупа, если это будет возможно, отметил Хальзов.

— В этом году мы до конца все поймем. Шесть-семь аппаратов эксперт-класса позволит изменить ситуацию по младенченской смертности, — подчеркнул министр.