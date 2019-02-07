Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска

Губернатору Андрею Травникову рассказали, что в современном здании с Центром соцпомощи соседствуют магазин и тренажерный зал
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочим визитом посетил Бердск. Одно из учреждений, в котором он побывал — Центр социальной помощи, который в декабре прошлого года переехал в новое помещение на ул. Кирова. Здесь расположены три службы: отдел социального обслуживания населения, отдел пособий и социальных выплат, Комплексный центр социального обслуживания населения.
Малое количество посетителей несколько удивило губернатора, и он поинтересовался: всегда ли так?
Начальник отдела пособий и социальных выплат Светлана Казакова объяснила, что такое бывает редко. Повлияли два фактора: мороз и в первая декада месяца. Как правило на предприятиях справки о доходах выдают после 10 числа, поэтому и нет наплыва посетителей.
— Начиная со следующей недели у нас будет народу гораздо больше, — отметила Светлана Дмитриевна.
Автор видео Галина Панчева
Губернатора провели по широким коридорам Центра. Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что в старое помещение соцзащиты, где дверь была шириной 70 см, со своими плечами он проходил боком.
Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов, подчеркнул, что в новом современном здании совместили три разные структуры.
— Виктор Голубев сделал в подвале тренажерный зал, — отметил Носов.
— Реабилитационный? — спросил губернатор.
-Реабилитационный в том числе. У нас есть отдельно реабилитационные услуги — оказываются службами, — сказал Сергей Анатольевич.
Шестернин добавил, что Виктор Голубев участникам локальных войн выдал годовой абонемент в тренажерный зал. Сказал, что увеличит до двух лет, если они будут ходить на занятия с внуками или детьми.
— Правильно, абсолютно правильно, — улыбнулся Травников.
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