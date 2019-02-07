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На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников

Евгений Шестернин отметил, что на изыскательские работы по гидрологии города потребуется около 15 млн рублей. Андрей Травников предложил провести эти работы в 2019 году.

7.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников

Андрей Травников с рабочим визитом провел весь день в Бердске

Проблему подтопления частного сектора из-за грунтовых вод на рабочем совещании в бердской мэрии обсудили министры регионального правительства, губернатор Новосибирской области и власть Бердска сегодня, 7 февраля.

Напомним, Андрей Травников с самого утра с рабочим визитом находится в Бердске. Он побывал в компании по производству обоев «Элизиум», в химзаводской поликлинике, комплексном центре социальной помощи, на стройплощадке школы и детсада в микрорайоне Южном и на БЭМЗе.

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что сегодня в зоне потенциального подтопления грунтовыми водами в Бердске находятся около 800 домов. Чтобы ее решить, местная власть создала рабочую группу, куда вошли специалисты управления капитального строительства, градостроительства и социальной службы.

В настоящее время реализуется проект водопонижения, который предполагает строительство пяти колодцев лучевого дренажа, скважина для определения мест подтопления 50 гектар земли. Стоимость — 66 миллионов рублей, из которых 20 миллионов рублей — деньги Бердска.Два колодца уже построены, завершение строительства еще трех дренажных колодцев намечено на июль 2019 года.

— Сегодня смонтированы 2 колодца по 10-12 лучей до 80 метров. Изначально было запланировано всего 4-6 дренажных лучей, но подрядная компания «Виогем» за свой счет добурила половину необходимых для выхода на проектную мощность лучей, — доложил Андрею Травникову глава Бердска.

Евгений Шестернин сообщил, что по итогам проведенной работы чиновники будут проводить мониторинг и анализ работы дренажной системы.

Все же проблема не решена — адресный контроль показал, что грунтовая вода появляется в центре города. Поэтому чиновники Бердска приняли решение о проведении работы по гидрологическим изысканиям всего города. Их примерная стоимость — 15 миллионов рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко объяснил губернатору, с чем связано обводнение Бердска.

-Город развивается, возводятся многоэтажные дома, а это увеличивает нагрузку на почву, из-за этого меняется гидрологическая проницаемость грунтов. Строительство нужно планировать, это позволит эффективно бороться с подтоплением, — резюмировал министр.

Андрей Травников уточнил, действительно ли в Бердске наблюдается острая ситуация с грунтовыми водами? Евгений Шестернин подтвердил, добавив, что для анализа дальнейших грунтовых вод необходимо создать карту гидрологических изысканий. Андрей Даниленко заверил, что проблема с грунтовыми водами — региональная, вся Новосибирская область постепенно обводняется. Точные сведения об обстановке можно получить лишь после изыскательских работ.

-Я готов поддержать финансирование этих работ, потому что проблема достаточно массовая. Мы знаем насколько сложная ситуация в городе Оби. Бердск сам проявил инициативу, я предлагаю провести изыскания в 2019 году, — подытожил Андрей Травников.


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