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Губернатор Травников инспектирует Бердск в 35-градусный мороз

Возможно, из-за холодов программу визита сократят или изменят. Планируется, что глава региона проведет в Бердске весь день и пообщается с народом на собрании трудовых коллективов.

7.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
Губернатор Травников инспектирует Бердск в 35 градусный мороз

Сейчас глава Новосибирской области Андрей Травников (на фото — справа) находится в отделе соцпомощи Бердска

Несмотря на сильный мороз, губернатор Новосибирской области Андрей Травников не отменил своего визита в Бердск. С утра 7 февраля он уже побывал в отремонтированном корпусе ЦГБ на ул. Пушкина и в новом здании на ул. Кирова, куда недавно переехали бердские социальные службы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава региона проведет в Бердске почти весь день. Сейчас в городе температура минус 34 градуса.

Одним из пунктов губернаторского визита станет стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля глава города Евгений Шестернин проинспектировал ход работ — уже началась внутренняя отделка.

Затем глава региона побывает на БЭМЗе. Здесь его познакомят с продукцией одного из крупнейших предприятий оборонки Новосибирской области.

Одним из ключевых пунктов программы визита Андрея Травникова в Бердск станет рабочее совещание с участием бердских чиновников и региональных министров. Обсудят участие организаций и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0», одобренного президентом Путиным. Кроме того, поставят вопрос об инженерной защите Бердска от подтопления. Запланировано обсуждение строительства нового вокзального комплекса на бердском железнодорожном вокзале.

В завершении рабочей поездки губернатор примет участие в традиционном общегородском собрании трудовых коллективов Бердска, где ставят задачи на наступивший год.

Точку визита поставит лыжная база «Метелица», куда Андрей Травников заедет около 17.00 перед возвращением в Новосибирск. Впрочем, программу рабочей поездке из-за мороза могут сократить или изменить.


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(3) Комментариев

  1. ххх

    если бы он на маршрутках ездил,то да было в -35
    а когда на комфортном VIP авто…

    Thumb up 3 Thumb down 4

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