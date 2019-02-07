Губернатор Травников инспектирует Бердск в 35-градусный мороз

Несмотря на сильный мороз, губернатор Новосибирской области Андрей Травников не отменил своего визита в Бердск. С утра 7 февраля он уже побывал в отремонтированном корпусе ЦГБ на ул. Пушкина и в новом здании на ул. Кирова, куда недавно переехали бердские социальные службы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава региона проведет в Бердске почти весь день. Сейчас в городе температура минус 34 градуса.

Одним из пунктов губернаторского визита станет стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля глава города Евгений Шестернин проинспектировал ход работ — уже началась внутренняя отделка.

Затем глава региона побывает на БЭМЗе. Здесь его познакомят с продукцией одного из крупнейших предприятий оборонки Новосибирской области.

Одним из ключевых пунктов программы визита Андрея Травникова в Бердск станет рабочее совещание с участием бердских чиновников и региональных министров. Обсудят участие организаций и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0», одобренного президентом Путиным. Кроме того, поставят вопрос об инженерной защите Бердска от подтопления. Запланировано обсуждение строительства нового вокзального комплекса на бердском железнодорожном вокзале.

В завершении рабочей поездки губернатор примет участие в традиционном общегородском собрании трудовых коллективов Бердска, где ставят задачи на наступивший год.

Точку визита поставит лыжная база «Метелица», куда Андрей Травников заедет около 17.00 перед возвращением в Новосибирск. Впрочем, программу рабочей поездке из-за мороза могут сократить или изменить.