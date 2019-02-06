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Визит Травникова в Бердск: «Академгородок 2.0», новые вокзал и детсад, БЭМЗ

В совещании с губернатором примут участие бердские чиновники и региональные министры. Кроме того, глава Новосибирской области побывает в ЦГБ, на лыжной базе и встретится с народом.

6.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 16 коммент.
 
Визит Травникова в Бердск: Академгородок 2.0, новые вокзал и детсад, БЭМЗ

Андрей Травников уже бывал в Бердске

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг, 7 февраля, в Бердск с рабочим визитом приедет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он проведет в южном соседе Новосибирска почти весь день.

Сначала главе региона покажут отремонтированный корпус горбольницы на ул. Пушкина. Там Травников побывал, когда только вступил в должность и имел приставку врио. Почти через год ему покажут, как работают отделения ЦГБ. Накануне в отремонтированное здание переедет женская консультация. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 6 февраля там начнется прием.

Затем Андрей Травников посмотрит, как работается сотрудникам социальных служб Бердска на новом месте. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», комплексный центр соцобслуживания населения и отдел пособий и соцвыплат переехал из разрушающегося здания (ул. К. Маркса, 55) в новостройку, построенную бизнесменом Виктором Голубевым по адресу: ул. Кирова, 2.

Следующим пунктом губернаторского визита станет стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля глава города Евгений Шестернин проинспектировал ход работ — уже началась внутренняя отделка.

Затем глава региона побывает на БЭМЗе. Здесь его познакомят с продукцией одного из крупнейших предприятий оборонки Новосибирской области.

Одним из ключевых пунктов программы визита Андрея Травникова в Бердск станет рабочее совещание с участием бердских чиновников и региональных министров. Обсудят участие организаций и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0», одобренного президентом Путиным. Кроме того, поставят вопрос об инженерной защите Бердска от подтопления. Запланировано обсуждение строительства нового вокзального комплекса на бердском железнодорожном вокзале.

В завершении рабочей поездки губернатор примет участие в традиционном общегородском собрании трудовых коллективов Бердска, где ставят задачи на наступивший год.

Точку визита поставит лыжная база «Метелица», куда Андрей Травников заедет около 17.00 перед возвращением в Новосибирск.


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(16) Комментариев

  1. Аноним

    Кроме того, глава Новосибирской области … встретится с народом.
    С каким таким народом, если этот народ в дневное время отрабатывает на двух-трёх работах 5 лишних лет до пенсии — награду, которую член ЕР Травников поддержал?
    Или имеется ввиду масовка, которая будет задавать заготовленные вопросы и получать такие же заготовленные ответы?
    Это и есть — народ?
    КСБ, ждем юмористического репортажа с гастролей. :-D

    Thumb up 34 Thumb down 6

    • Аноним

      «этот народ в дневное время отрабатывает на двух-трёх работах «…сам-то понял, что сказал? Если все три работы в дневное время, то это халява, а не работа. %)

      Thumb up 3 Thumb down 11

    • худой

      С каким таким народом?

      Вспомнилось из фильма «Это нога — у кого нужно нога!» :-D

      Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Да уж

    Господа, которые увидят А.Травникова. Сообщите губернатору, что в 100-тысячном Бердске на случай аварии ОДНА ВОДОВОЗКА. Может подарит хоть парочку?

    Thumb up 27 Thumb down 3

  3. Аноним

    Сможет ли Травников поднять опустившийся рейтинг партии в результате пенсионой реформы и НДС, позируя на фоне псевдопобед ЕР, реально оплаченных налогоплательщиками из бюджета не его партии, а казны?
    Сколько стоят подобные пиар-акции?

    Thumb up 22 Thumb down 6

  4. Аноним

    на строительсве в южном проблемы с зарплатой,будем ждать Травникова

    Thumb up 13 Thumb down 5

  5. Аноним

    Сможет ли травников посетить бердские больницы? Если сможет, то хотелось бы репортаж как его будет тошнить

    Thumb up 12 Thumb down 2

  6. Yaya

    Уважаемые журналисты КСБ, задайте вопрос губернатору, по поводу газификации центральной части Бердска. Особенно интересна часть примыквющая к ул. Озерная.. И ещё сложный вопрос — газификации пос. Мичуринского, который относится к искитимскому району де юре, но от него в стороне, и примыкает к границам бердска де факто. Искитимская администрация и бердская должны как то договориться и совместно решать вопрос о подключении нашего посёлка к газу.. А от нас все отмахиваются.. Обидно.. Давно ещё, в 2004-2009 годах, было предложение подключить нас через Озерную.. Но так ответа и решения и нет..

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  7. Аноним

    ФОТО удачное: Самодовольный владелец Губернии. :-D

    Thumb up 5 Thumb down 4

  8. Аноним

    Курьер среда Бердск спросите пожалуйста про газификацию ул.М.Горького и снос частных домов, спасибо

    Thumb up 1 Thumb down 1

  9. Новый мэр

    Волнуется Шестернин сегодня ночью

    Thumb up 1 Thumb down 2

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