«Поверочное рабство» со счетчиками воды отменят в России.

Росстандарт намерен внести законопроект, избавляющий россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их поверку. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов.
Проверять счетчики воды должны не владельцы жилья, а соответствующие службы, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете». По его словам, Росстандарт совместно с другими ведомствами разработает соответствующие поправки в законодательство.
«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — сказал Абрамов.
«Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство» — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», — пояснил чиновник.
Необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды активно пользуются мошенники. Предупреждение об их действиях было опубликовано не только в СМИ, но и на сайте мэра Москвы. Мошенники обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату проверить или заменить счетчики.
Этот вид мошенничества принял настолько массовый характер в Москве, что одним и тем же людям с предложением заменить счетчики в течение недели звонят несколько разных подставных фирм. «Зачастую мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками управляющих компаний, фирм-конкурентов либо работниками центров госуслуг и предлагают заменить приборы учета воды. При этом они утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги москвичи смогут в районном центре «Мои документы». По телефону даже могут указать номер окна или фамилию сотрудника центра. Однако вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг», — говорится в предупреждении на сайте мэра столицы.
«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить срок поверки счетчиков», — резюмируют московские чиновники.
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«…Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании»
Кто будет оплачивать этот «банкет»?
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точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404610-poverochnoe-rabstvo-so-schetchikami-vody-otmenyat-v-rossii
Просто включат это в тариф.
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«Поверочное рабство» со счетчиками воды отменят в России.
Можно спросить у судьи — будут ли судить тех, кто ввел это «Поверочное рабство»?
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О, это любимая тема газовиков , если что, я то такую оплату вводят, что пока не пройдёшь эту проверку так считать и будут
А это очень большие деньги
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Ну что, очередной разумный закон в пользу граждан.
Правительство все больше и больше радует
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