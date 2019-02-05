«Поверочное рабство» со счетчиками воды отменят в России.

Росстандарт намерен внести законопроект, избавляющий россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их поверку. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов.

Проверять счетчики воды должны не владельцы жилья, а соответствующие службы, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете». По его словам, Росстандарт совместно с другими ведомствами разработает соответствующие поправки в законодательство.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — сказал Абрамов.

«Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство» — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», — пояснил чиновник.

Необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды активно пользуются мошенники. Предупреждение об их действиях было опубликовано не только в СМИ, но и на сайте мэра Москвы. Мошенники обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату проверить или заменить счетчики.

Этот вид мошенничества принял настолько массовый характер в Москве, что одним и тем же людям с предложением заменить счетчики в течение недели звонят несколько разных подставных фирм. «Зачастую мошенники звонят москвичам, представляются сотрудниками управляющих компаний, фирм-конкурентов либо работниками центров госуслуг и предлагают заменить приборы учета воды. При этом они утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги москвичи смогут в районном центре «Мои документы». По телефону даже могут указать номер окна или фамилию сотрудника центра. Однако вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг», — говорится в предупреждении на сайте мэра столицы.

​«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить срок поверки счетчиков», — резюмируют московские чиновники.

Источник: РБК