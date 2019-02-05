СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете «Коммерсант» об «определенных подвижках» следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.

По его словам, рассказывать общественности о них пока преждевременно.

«К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?», — сказал Краснов.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.

Источник: РИА Новости