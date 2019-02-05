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СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова

Но в Следственном комитете считают преждевременным рассказывать об этом общественности.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова

На месте гибели Бориса Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете «Коммерсант» об «определенных подвижках» следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.

По его словам, рассказывать общественности о них пока преждевременно.

«К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?», — сказал Краснов.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.

Источник: РИА Новости


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(7) Комментариев

  1. Вадим

    СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404607-sk-priblizilsya-k-zakazchikau-ubijstva-borisa-nemcova

    Можно подумать он когда-то от него удалялся…. 8)

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  2. Аноним

    СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова
    Но в Следственном комитете считают преждевременным рассказывать об этом общественности.

    Поэтому засекретят заказчика лет на 50, как взрывы домов в 1999-2000 гг?

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  3. Никола

    Ждем «сансаций» от СК. Наверняка обнаружат, что Немцова убили его сподвижники или что-то в этом духе. Хотя уже вскоре после убийства независимым журналистам было понятно, куда ведут ниточки.

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  4. Эрвин

    Опричники убили. а кто у нас создал новую опричнину? :-D

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  5. Сторонник

    Независимые журналисты уже раскопали кто заказчик, только почему-то все эти независимые как-то загадочно умерли. К чему бы это?

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  6. zizou

    заявил в интервью газете «Коммерсант» об «определенных подвижках» следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
    ==========================
    теперь, наверное, сенатора, который по-русски не понимает, назначат виноватым *CRAZY*

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