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СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404607-sk-priblizilsya-k-zakazchikau-ubijstva-borisa-nemcova
Можно подумать он когда-то от него удалялся….
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СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова
Но в Следственном комитете считают преждевременным рассказывать об этом общественности.
Поэтому засекретят заказчика лет на 50, как взрывы домов в 1999-2000 гг?
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Ждем «сансаций» от СК. Наверняка обнаружат, что Немцова убили его сподвижники или что-то в этом духе. Хотя уже вскоре после убийства независимым журналистам было понятно, куда ведут ниточки.
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Опричники убили. а кто у нас создал новую опричнину?
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Независимые журналисты уже раскопали кто заказчик, только почему-то все эти независимые как-то загадочно умерли. К чему бы это?
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Здоровье плохое, хуже, чем у Скрипаля)
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заявил в интервью газете «Коммерсант» об «определенных подвижках» следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
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теперь, наверное, сенатора, который по-русски не понимает, назначат виноватым
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