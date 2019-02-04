По дешевизне бензина Россия стоит на втором месте в Европе

Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показали данные исследования РИА Новости.

При этом страна занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. А в самом низу рейтинга по этому показателю расположилась Украина, ее граждане могут позволить себе купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.

Исследование провело агентство РИА Рейтинг, специалисты которого изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

Самый дешевый бензин

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля.

На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

А что с дизтопливом?

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля).

Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр.

Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Россия, Белоруссия, Украина: бензин дорожает

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7%. На втором месте — Россия (9,7%), на третьем Украина (7,5%).

В России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет. Стоимость дизельного топлива выросла на 15,8%.

Западная Европа: тысячи литров на зарплату

Если учитывать размер зарплат, то рейтинг выглядит иначе.

На первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург (более трех тысяч литров). В этой стране цены на топливо относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие.

Лидерами по доступности топлива также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Россия расположилась на 20-м месте рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.

Восточная Европа: недорогой бензин и низкие зарплаты

Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы.

Последнее место занимает Украина, жители которой могут приобрести лишь 247 литров топлива, что в 12 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 3,3 раза меньше, чем в России.

Среди аутсайдеров также Румыния, Болгария, Латвия и Белоруссия.

Источник: РИА Новости