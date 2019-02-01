Минстрой: 30% теплосетей требуют срочной замены

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в России нужно около 300 млрд в год.

Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене. Ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Такие данные «Известиям» предоставили в Минстрое.

Зимой часто случаются прорывы теплотрасс, в мороз без отопления остаются десятки тысяч людей. Накануне, 30 января, в Барнауле горячей воды и тепла лишились более 200 домов. Около недели устранялись последствия аварии в Самаре, где 22 января без отопления оказались более 70 тыс. человек.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, прорывы на теплосетях происходят именно из-за недофинансирования. Эксперты говорят, что ежегодно на их замену необходимо около 300 млрд рублей, тогда как сегодня в госпрограммах на модернизацию теплосетей не заложено ни рубля, основной упор сделан на обновление систем очистки воды.

Попали в сети

По оценкам Минстроя, почти треть теплосетей в России — 29% — нужно менять, чтобы предотвратить аварии.

— Эта работа должна вестись именно ежегодно, поскольку такой подход позволит поддерживать сети в устойчивом, хорошем состоянии. Условно говоря, если мы заменили 100% (изношенных. — «Известия») сетей, а потом 10 лет ничего не делаем, то накопленный эффект нас догонит, — сказали «Известиям» в Минстрое.

Ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры, отмечают в ведомстве.

Что касается источников финансирования, то в Минстрое считают действенным инструментом концессии. На данный момент объем плановых вложений в рамках этого механизма составляет около 300 млрд рублей, отметили в ведомстве. Однако большинство соглашений заключены в муниципалитетах с хорошей тарифной базой и инвестиционным потенциалом. А вот для малых городов и сельских поселений концессионный механизм непривлекателен, подчеркнули в министерстве. И муниципалитетам ничего не остается, как поддерживать МУПы или коммерческие предприятия, работающие на правах аренды. В Минстрое добавили, что занимаются совершенствованием концессионного механизма и разрабатывают новые способы привлечения частных инвестиций в отрасль.

В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что предусматривать средства на модернизацию теплосетей необходимо. Но перед этим нужно создать полную базу данных по состоянию инфраструктуры, уровню износа и потребностям в инвестициях, и уже на ее основе формировать программы поддержки.

Сегодня единственное направление, на которое выделяются бюджетные средства, — это развитие системы очистки воды. В федеральном проекте «Чистая вода» заложено 147 млрд рублей для всех регионов, в проекте «Оздоровление Волги» — еще около 85 млрд рублей до 2024 года.

— Для воды финансирование предусмотрели, а тепло вообще выпало, — сетует исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По ее словам, в прошлом году существовал проект «ЖКХ и городская среда», в котором предусматривались определенные затраты на модернизацию коммунальной инфраструктуры. «Теперь из нацпроекта аббревиатура «ЖКХ» совсем исчезла», — указала эксперт.

Опасный кипяток

Коммунальные аварии на трубопроводах участились. Накануне, 30 января, произошло ЧП в Барнауле, прекратилась подача отопления и горячей воды в 224 жилых здания (из них 122 — частные дома), 17 соцобъектов и 29 административных сооружений. 22 января из-за прорывов магистральных трубопроводов в Самаре в сильный мороз без отопления остались 74,6 тыс. человек, в Твери — 16,7 тыс. Глава Минстроя Владимир Якушев говорил «Известиям», что в первом случае «ситуация сложнее». Так и оказалось: вскоре последовал второй серьезный прорыв трубопровода. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение разработать комплексную программу модернизации сетей в регионе.

В Твери удалось исправить ситуацию относительно быстро: в 16:00 22 января произошла авария, а в 10 утра теплоснабжение было полностью восстановлено.

— В Твери в свое время установили заниженные нормативы на потребление тепла в домах без приборов учета. В теплоснабжающих компаниях были постоянные пертурбации. Их то объединяли, то разъединяли, то приватизировали, то обратно отдавали региону, — рассказал президент НП «Российское теплоснабжение» Виктор Семенов. — Лет 20 тянулась эта история, и теплоэнергетику города теперь надо просто спасать.

Источник в правительстве Тверской области пояснил «Известиям», что инфраструктура теплоснабжения Твери находится в очень тяжелом состоянии: износ сетей достиг 79%. В январе 2016 года возникла реальная угроза энергетического коллапса, что потребовало вмешательства регионального правительства. Находившиеся в руках частных собственников объекты теплоснабжения перешли под контроль городских властей — сейчас администрация Твери контролирует 86% акций компании «Тверская генерация». Пятилетняя инвестпрограмма предполагает реконструкцию магистральных тепловых сетей. Финансирование поступит за счет инвестнадбавки в тарифе и прямого выделения бюджетных средств.

В сентябре прошлого года громкая авария произошла в Санкт-Петербурге. Тогда из-за лопнувшей теплотрассы на Измайловском проспекте погибли два молодых человека. После новогодних праздников прорыв произошел уже на Белградской улице. Очевидцы сообщали о вырвавшемся фонтане кипятка и густом белом паре, окутавшем дома.

Миллиарды и триллионы

По оценке Виктора Семенова, общая протяженность магистральных теплотрасс в России сегодня составляет примерно 50–60 тыс. км. Чтобы их все заменить, требуется порядка 2,5 трлн рублей. Другое дело, что в авральном режиме всё менять тоже нецелесообразно, здесь нужен системный подход, считает он.

За год в России меняют меньше 1% труб водо- и теплоснабжения, канализации — около 0,5%, пояснил «Известиям» генеральный директор «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. То есть замена труб происходит раз в сотню лет, что выливается в огромное количество аварий. По его мнению, менять нужно только самые изношенные сети. Сегодня расходы на эти цели составляют меньше 10% от тарифа, тогда как рационально направлять 25–30%, то есть около 300 млрд рублей в год. Это позволит сократить количество как аварий, так и теплопотерь.

— Мы анализировали 50 теплоснабжающих компаний в разных регионах. По шести сетям потери ресурсов составляли больше 30%, по трем — больше 40%. Сети очень старые, — рассказал он.

Директор компании «Лужское тепло» Ярослав Ещенко согласен: нехватка средств на реконструкцию сетей — это хроническая проблема всех теплоснабжающих организаций. Причины кроются в низкой собираемости платежей за тепловую энергию и заниженных тарифах. Это не позволяет компаниям выделять достаточно денег на плановые ремонты, не говоря уже о масштабных инвестициях. На муниципальных сетях действительно возможен механизм концессии, но пока инвесторы не очень охотно идут в эту сферу, отметил он.

Градус долгов

Владимир Якушев признает, что аварии происходят из-за недофинансирования отрасли, поэтому ранее он предостерег от дискуссий относительно списания долгов за ЖКХ в регионах. В октябре министр отчитался президенту о готовности к отопительному сезону. На тот момент, по данным регионов, на подготовку к зиме было направлено 189 млрд рублей. Практически весь жилищный фонд, котельные, тепловые сети, водопроводные и электрические сети были готовы к холодам. В то же время министр указал на проблему задолженности по теплу, отметив, что успешное прохождение осенне-зимнего периода зависит от бесперебойной и качественной работы ресурсоснабжающих организаций. Долги в этой сфере составляли 186,2 млрд рублей. Самые большие — в Центральном федеральном округе (57,5 млрд рублей).

В июне министерство сообщало, что прошлый отопительный сезон 26 регионов пережили без аварий, а в 28 субъектах было не более двух технологических нарушений. Общее количество инцидентов в 2017–2018 годах сократилось на 11,6%, на объектах и сетях горячего водоснабжения — на 28%. Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный считает: нужно повышать дисциплину плательщиков и внедрять интеллектуальные системы учета энергетических и коммунальных ресурсов, передает iz.ru.

По оценке бердской власти, в городе ежегодно нужно менять порядка 38 км сетей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но этого не происходит из-за отсутствия средств в бюджете. Обычно заменяют несколько метров трубопровода в ходе ликвидации коммунальных аварий. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров считает, что для ремонта сетей в России необходимо сформировать отдельный национальный проект.