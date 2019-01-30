Чудом спасшимся на пожаре благодаря собаке дала служебную квартиру мэрия Бердска

Жизнь погорельцев Ильченко постепенно налаживается в Бердске. Мэр Евгений Шестернин не остался безучастным к беде семьи и выделил муниципальное жилье в доме ветеранов. Супруги Ильченко уже начинают перевозить вещи в новую квартиру — все то, что им передали в дар родные, сослуживцы, знакомые и незнакомые люди.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 25 января дом семьи Ильченко сгорел дотла.

Ларису и ее дочерей, Кристину и Ульяну, спас любимец семьи — пес Ричи. Он так страшно лаял, что разбудил всех домочадцев. Тогда-то они и обнаружили, что дом горит.

— Детям сказала, чтобы одевались и выходили из дома. Пламя я потушить не могла. Недалеко находится гараж, в нем машина, а рядом с ней коробки от бытовой техники и упаковка от новой кухни. Я понимаю, что пламя перекинется, машина загорится и будет хуже всем соседям. Я выбежала, чтобы выгнать машину. Открыла ворота, выгнала машину. В это время дочь вызывала пожарных. Она позвонила в пожарную часть, а сама побежала в комнату за обувью. Дом уже был задымлен, дочь надышалась дыма и «потерялась». Я кричу что есть сил, а меня не слышно — кругом такой шум: треск, гул. Дочь пошла к двери. Держалась рукой за стену. Схватилась за ручку, обожгла руку, а тут еще и пламя в лицо. Бегом вернулась в свою комнату. И выпрыгнула из окна, — вспомнила страшную картину пожара Лариса Ильченко.

Старшая дочь Ларисы 24-летняя Кристина попала в реанимацию. Через пару дней ее перевели в отделение травматологии. Младшая дочь, пятиклассница Ульяна в пожаре травм не получила.

— Такое впечатление, что это был пустой дом. Не было телевизоров, холодильников, мебели, вообще ничего, — отчаивается Лариса.

Но бердчанка благодарит Бога за то, что ее дочерям удалось спастись. Если бы не собака, если бы не металлический, а пластиковый сайдинг на доме, возможно, они все погибли бы в огне.

Мало того, что семья осталась без крова над головой и средств к существованию, им еще придется выплачивать кредит. Более 1 млн рублей. Эти деньги они взяли в банке и потратили летом на капитальный ремонт дома.

Бердчане с сочувствием отнеслись к беде семьи. На карту Ларисы Ильченко за три дня благотворители перечислили 70 тыс. рублей. Знакомые и незнакомые люди приносили деньги на работу, домой и даже вручали их при встрече с Ларисой на улице.

Оставшиеся от сбора средств на лечение Даши Свистельниковой, 30 тыс. рублей, «Курьер. Среда. Бердск» передал погорельцам. Эти деньги хранились в редакции более года. Предназначались для экстренной ситуации. И она произошла.

Как рассказала Лариса, все документы по пожару инспекторы передали полицейским. Теперь его причиной будут заниматься они. Основная версия возгорания — поджог.

Досталось и соседям. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из соседнего дома, у которого сгорела крыша бойцы Росгвардии спасли пожилую супружескую пару — вынесли из задымленного дома немощных стариков, которым понадобилась медицинская помощь.

— Нам дали квартиру в Доме ветеранов. Однокомнатную на третьем этаже. Квартира довольно просторная, очень чистенькая. Там ремонт сделан. Мы очень довольны. Потихоньку перевозим вещи. Правда, перевозить не так уж много. Перевозим то, что отдают люди, — поделилась хорошей новостью с «Курьер. Среда. Бердск» Лариса.

Как пояснила бердчанка, вопрос по квартире решал мэр Евгений Шестернин вместе с начальником отдела соцобслуживания населения Натальей Скоромных. Лариса говорит, что безмерно благодарна им, как и всем остальным благотворителям, которые помогли в трудной ситуации.

Жилье горадминистрация выдала на один год с тем условием, что весной Ильченко начнут строительство дома. И Лариса уверяет, что на месте сгоревшего они будут возводить новый дом. Семья уже подписала договор, что обязуется исправно оплачивать услуги ЖКХ и электроэнергию, проживая в квартире Дома ветеранов.

Деньги от благотворителей продолжают поступать на карту Сбербанка. На 30 января было перечислено более 100 тыс. рублей.

Голос Ларисы Ильченко уже наполняется оптимизмом, хотя всего пару дней назад в нем звучала полная безнадега.

— Спасибо добрым людям, которые нас поддерживают. Именно они не дают упасть духом. Меня переполняют такие эмоции от чувства благодарности, что я не могу даже это передать словами, — объяснила перемену бердчанка.

Видимо, у погорельцев закончились еще не все неприятности. Ильченко слышали, что соседи, у которых сгорела крыша, собираются подавать на них иск в суд.

Погорельцы очень просят бердчан, живущих рядом с ними, поделиться информацией, которая может быть связана с пожаром. Возможно, у кого-то на домах установлены видеокамеры или был включен видеорегистратор на автомобиле. Может быть, в это время кто-то проходил мимо их дома и заметил каких-то людей. Если у вас есть сведения по пожару, звоните в редакцию «Курьера» по тел. 3-00-10.

Сбор средств для семьи Ильченко продолжается. Номер карты Сбербанка для помощи погорельцам: 63 900 244 900 316 74 93 Лариса Ильченко.