Огонь уничтожил два дома: Студентку с ожогами лица увезли в больницу в Бердске

Ранним утром сегодня, 25 января, в Бердске произошел крупный пожар. Га ул. Герцена сгорели два частных дома, гараж с автомобилем и все надворные постройки.

Автор видео Анастасия Солодкова

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» соседи погорельцев, пожар начался примерно в половине пятого утра. Они заметили дым из дома №73 на ул. Герцена. Хозяева горевшего дома сами вызвали пожарных, пытались бороться с огнем. По словам соседей, девушку-студентку увезли на «скорой» в больницу — у нее обожжено лицо. Ее родители и сестра-второклассница. Не пострадали.

В 9.30 пожарные все еще проливают останки сгоревшего дома, гаража и надворных построек, а также соседний дом, у которого сгорела крыша и покорежен сайдинг.

Автор видео Анастасия Солодкова



О причинах пожара пока неизвестно. Это будут выяснять дознаватели отдела надзорной деятельности, которые уже находятся на месте происшествия. Во избежание взрыва пожарные вынесли из горевшего дома газовый баллон.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», сгорел дом семьи медика из стоматологической клиники. По информации редакции, они недавно брали большой кредит для того, чтобы заменить крышу. А теперь остались без всего.

Номер карты для помощи погорельцам: 63 900 244 900 316 74 93 Лариса Ильченко.

Автор видео Анастасия Солодкова

