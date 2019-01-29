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Сменила лидера «Единая Россия» в Новосибирске

Главой Новосибирского регионального отделения партии власти стал Андрей Панфёров, в конце 1990-х служивший в бригаде спецназа ГРУ, дислоцированной в Бердске.

29.01.2019 Фото: НРО ЕР 8 коммент.
 
 

Сменила лидера Единая Россия в Новосибирске

Андрей Панферов (слева) и Валерий Ильенко

В Новосибирске 29 января состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты приняли ряд важных кадровых решений, в частности избрали секретаря партийного отделения.

На альтернативной основе в ходе конференции было выдвинуто 2 кандидата: руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Новосибирской области, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров и председатель Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области Наталья Зубарева.

Действующий глава новосибирских единороссов Валерий Ильенко, который руководил НРО «Единой России» с мая 2014 года, снял свою кандидатуру с голосования. За Панферова в итоге проголосовали 173 делегатов из 179 присутствующих, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения ЕР.

Биография Андрея Панфёрова

Родился 4 августа 1960 года в городе Ташкенте в семье военнослужащего.

В 17 лет после окончания средней школы №110 поступил в Ташкентский государственный университет им. Ленина на факультет гляциологии.

В апреле 1979 года проходил службу в отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ города Чирчик Ташкентской области Туркестанского военного округа.

С 1980 по 1984 год обучался в Новосибирском высшем общевойсковом военно-политическом училище им. 60-летия Великого октября на факультете воздушно-десантных войск. После окончания военного училища проходил службу в Туркестанском военном округе в должности заместителя командира роты специального назначения ГРУ ГШ.

1987-1988 гг. принимал участие в боевых действиях в составе отряда специального назначения на территории республики Афганистан, провинции Кандагар, в должности заместителя командира роты специального назначения ГРУ ГШ.

1988-1991 гг. проходил службу на территории Закавказского военного округа, где выполнял задачи в составе бригады специального назначения ГРУ ГШ по установлению Конституционного порядка в Нагорном Карабахе, а также республиках Закавказья в должности командира роты специального назначения ГРУ ГШ, а затем в должности заместителя командира отряда специального назначения.

С 1991 по 1993 год проходил учебу в Военно-дипломатической академии ГШ ВС в Москве. После обучения до 1998 года проходил службу в составе бригады специального назначения ГРУ ГШ Бердска в должности командира отряда специального назначения ГРУ ГШ.

1995-1997 гг. принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Звание подполковника получил досрочно в 1995 году.

В 1998 г. был уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям.

С июня 2004 по декабрь 2005 года занимал должность президента ассоциации участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов.

С декабря 2005 года по август 2007 являлся заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства Новосибирского областного Совета депутатов.

2005-2007 гг. обучался в Сибирской академии государственной службы. Получил диплом по специальности «местное самоуправление».

С 2014 года занимает должность руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области.

Семейное положение: женат, двое детей.

Награды:

Три ордена Красной Звезды.
Орден Мужества Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «С мечами».
Орден республики Афганистан «За храбрость».
Благодарность Председателя Совета Федерации.
Почётный знак Законодательного Собрания Новосибирской области.
Медаль «За боевые заслуги».
Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание».
Почётная грамота Новосибирского областного Совета депутатов.

Дважды был представлен к званию Герой России.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на партконференции новосибирские единороссы поменяли руководство регионального отделения — в политсовет вошли мэр Бердска Евгений Шестернин и депутат Заксобрания, директор бердского лицея №6 Зоя Родина.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Удачи тебе комбат!

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  2. Kronverk5

    Кому это, кроме едросов, интересно?

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  3. Иной

    Мы всегда гордились тобой брат!
    С тобой и в бой и в любое дело.
    Жму правую командир.

    Thumb up 1 Thumb down 6

  4. Вук

    Служил под его командованием, достойный и очень умный человек.

    Thumb up 2 Thumb down 5

  5. Аноним

    — Спасибо Единой России за наше счастливое детство!
    — Когда у тебя было детство, Единой России еще и не было.
    — Вот за это и спасибо!

    Thumb up 4 Thumb down 1

  6. Аноним

    отношусь к ЕДРО абсолютно отрицательно..
    и если человек пришел в ЕДРО, значит, он поддерживает людоедскую пенсионную реформу, рост налогов, тарифов, цен, добивание социальной сферы , промышленности, деревень, медицины. образования — по факту это всё работа Путина, его правительства и ЕДРа. …
    значит, он пришел делать себе деньги и связи — тем или иным способом — только и всего …. :-!

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