В политсовет регионального отделения «Единой России» вошел мэр Бердска

На партийной конференции новосибирские единороссы избрали новое руководство, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального отделения «Единой России» 29 января.

Среди новых членов президиума политсовета новосибирского отделения ЕР — первый зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, руководитель МУП «Горводоканал» Юрий Похил, руководитель ЗАО «Первый строительный фонд», депутат Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов.

Президиум и политсовет новосибирского отделения «Единой России» увеличивается на 10 человек — до 35 и 85 человек соответственно.

Были и остались в президиуме политсовета новосибирского регионального отделения ЕР губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сенаторы Владимир Городецкий и Владимир Лаптев, депутат Госдумы Виктор Игнатов, первый зампредседателя заксобрания Новосибирской области и новый секретарь новосибирской ЕР Андрей Панфёров, вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко, депутаты заксобрания Новосибирской области Татьяна Есипова, Виктор Кушнир, Иван Мороз и другие.

Депутат Госдумы Александр Карелин ранее добровольно покинул президиум одновременно с экс-главой Общественной приемной председателя ЕР в Новосибирской области, депутатом заксобрания Александром Кулиничем.

В политсовет вошли 14 новых членов. Среди них депутаты заксобрания Елена Тырина и Зоя Родина, депутаты горсовета Новосибирска Сергей Трубников, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Борматов, глава Искитимского района Олег Лагода, главный врач Новосибирской клинической районной больницы №1 Лада Шалыгина; гендиректор «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова, мэр Бердска Евгений Шестернин и другие. За политсовет делегаты голосовали списком.