Записалась на прием к врачу Бердска через сайт Госуслуг — пришла, жду, а меня в списке нет!

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Запись к врачу » Госуслуги» приглашает вас на событие

Запись на прием к врачу, г.Бердск, ул.Островского, 53

29 января, вторник, 12:00 .

Я записалась 17.01.2019 г на 29.01.2019г, пришла, жду, приходит еще один человек на это же время, обратились в кабинет врача, меня в списке не оказалось. Так вот сходила, записавшись на сайте госуслуг. На адрес эл почты пришло напоминание, чтобы не забыла о приеме .