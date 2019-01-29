КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к в центре Бердска
Продам студию на Гранитной 4
продам трехкомнатную квартиру
продам 2-ю квартиру
продам
продам 2-ю квартиру
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске

Техосмотр личного автотранспорта хочет отменить Госдума

Итальянцам снизили пенсионный возраст

На сбившего 4-летнюю девочку в Линево водителя Peugeot завели дело

Информацию о капитане «Норда» потребовал Крым от Киева

В политсовет регионального отделения «Единой России» вошел мэр Бердска

Отменить медосмотры «белых воротничков» хочет Минтруд

Смерть подростка на опоре ЛЭП отказались считать преступлением следователи в Искитиме

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Выросла до 34,5 тыс. рублей средняя зарплата в Бердске

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Записалась на прием к врачу Бердска через сайт Госуслуг — пришла, жду, а меня в списке нет!

На адрес эл почты пришло напоминание, чтобы не забыла о приеме.

29.01.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Александра З:

Запись к врачу » Госуслуги» приглашает вас на событие
Запись на прием к врачу, г.Бердск, ул.Островского, 53

29 января, вторник, 12:00 .
Я записалась 17.01.2019 г  на 29.01.2019г, пришла, жду, приходит еще один человек на это же время, обратились в кабинет врача, меня в списке не оказалось. Так вот сходила, записавшись на сайте госуслуг. На адрес эл почты пришло напоминание, чтобы не забыла о приеме .


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жительница Искитима потеряла родственника, ушедшего ночью за 40 километров Нехватку мест в детсадах Бердск будет ощущать ещё два года Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    у меня тоже была такая проблема. я даже на телефоне показывала что моя запись в личном кабинете есть,а у врача сведений на меня не было….пришлось стоять по живой очереди….и с ьех пор предпочитаю записываться в регистратуре

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска
    Минздрав утверждает, что обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на прием к врачу в электронном виде». Но пациенты жалуются, что система не работает.
    24.09.2018Фото: pixabay
    3 коммент.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/24/377425-zapis-na-priem-k-vrachu-cherez-informacionnye-sistemy-uluchshayut-dlya-zhitelej-berdska
    комментировать
    Аноним 24 сентября 2018 15:27

    У меня в июле была точно такая ситуация. Врач была на учебе уже около месяца. В регистратуре мне сказали: «Зачем вы через Госуслуги то записываетесь, мы туда информацию не подаем и отношения к сайту не имеем». Тоже 1,5 часа в живой очереди просидела. В августе записывала через Госуслуги ребенка к неврологу и окулисту. Специалисты нас приняли, но и та, и другая сказали: «Не записывайтесь через сайт, информация или дублируется, или нам вообще не передается». Так что ни фига эти информационные системы не улучшают ;) . Журналисты, не правду вы пишите

    Thumb up 3 Thumb down 0

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика