Записалась на прием к врачу Бердска через сайт Госуслуг — пришла, жду, а меня в списке нет!

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у меня тоже была такая проблема. я даже на телефоне показывала что моя запись в личном кабинете есть,а у врача сведений на меня не было….пришлось стоять по живой очереди….и с ьех пор предпочитаю записываться в регистратуре
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Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска
Минздрав утверждает, что обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на прием к врачу в электронном виде». Но пациенты жалуются, что система не работает.
24.09.2018Фото: pixabay
3 коммент.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/24/377425-zapis-na-priem-k-vrachu-cherez-informacionnye-sistemy-uluchshayut-dlya-zhitelej-berdska
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Аноним 24 сентября 2018 15:27
У меня в июле была точно такая ситуация. Врач была на учебе уже около месяца. В регистратуре мне сказали: «Зачем вы через Госуслуги то записываетесь, мы туда информацию не подаем и отношения к сайту не имеем». Тоже 1,5 часа в живой очереди просидела. В августе записывала через Госуслуги ребенка к неврологу и окулисту. Специалисты нас приняли, но и та, и другая сказали: «Не записывайтесь через сайт, информация или дублируется, или нам вообще не передается». Так что ни фига эти информационные системы не улучшают . Журналисты, не правду вы пишите
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