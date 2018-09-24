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Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска

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Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска

Минздрав утверждает, что обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на прием к врачу в электронном виде». Но пациенты жалуются, что система не работает.

24.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска
Более 8 300 новосибирцев записались на прием к врачу через электронную форму на Едином портале госуслуг в августе 2018 года – год назад количество записавшихся составило только 86 человек. К середине сентября этого года число записавшихся через информационные системы уже превысило семь тысяч, передают в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, сегодня жители Новосибирской области могут воспользоваться различными способами записи на прием к врачу. В настоящий момент обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на прием к врачу в электронном виде», есть возможность попасть к врачу, позвонив по единому номеру «124», а также непосредственно обратившись в отделение регистратуры медицинской организации или по телефону.

Записаться на прием к врачу в государственные медицинские организации Новосибирской области не выходя из дома можно посредством личного кабинета «Мое здоровье», доступного на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Запись на приём к врачу», для скачивания в App Store, Google play, и регионального портала «Электронная регистратура».

Помимо стандартных возможностей по записи на прием через личный кабинет «Мое здоровье» поэтапно запланирован вывод в приложение Единого портала госуслуг дополнительного функционала: информации об истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах, а также возможность вызова врача на дом.

В минздраве обратили внимание, что, несмотря на сбой, произошедший в апреле 2018 года в здании ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи», что привело к неработоспособности портала zdravnsk.ru, профильными специалистами были предприняты оперативные меры. Запись на прием к врачу была организована посредством личного кабинета гражданина «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, в настоящий момент, обеспечена стабильная работа сервиса «Записи граждан на прием к врачу в электронном виде». Количество записей через портал госуслуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло в несколько раз. Например, в июле 2018 года через портал было записано 3 157 человек (в июле 2017 года – 51 человек), в августе 2018 года – 8 364 (в 2017 году — 86), в сентябре 2018 года – 7 094 (в 2017 году – 61).

Работа по внедрению информационных процессов в сферу здравоохранения ведется областным минздравом совместно с департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий.

Однако в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступают жалобы о том, что записаться на прием к врачу в режиме онлайн практически не возможно, как и по телефону 124. Поэтому по старинке приходится идти в поликлинику, стоять в очереди и добывать талон.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Но пациенты жалуются, что система не работает.»

    Так кто же врёт, а кто говорит правду? Это коварные пациенты оговаривают безгрешных?

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  2. Аноним

    Записывалась через интернет несколько раз. Вроде все было норм, пока однажды не пришла к назначенному времени, а оказалось, что врач, к которому я записана, в командировке. И все равно пришлось несколько часов сидеть в живой очереди к другому врачу.

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