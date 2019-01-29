Смерть подростка на опоре ЛЭП отказались считать преступлением следователи в Искитиме

Сотрудники Следственного комитета провели уголовно-процессуальную проверку по факту гибели 13-летнего подростка на опоре ЛЭП летом 2018 года в Искитиме. По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает «Весь Искитим».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от удара электрическим током при подъеме на опору ЛЭП, располагающуюся в черте Искитима, 3 июля погиб 13-летний подросток. Родные погибшего обратились с заявлением в прокуратуру и просили разобраться, кто является владельцем опоры ЛЭП, рядом с которой произошел несчастный случай, определить его меру ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание объекта. Кроме прокуратуры доследственную проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы проводил Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

Бабушка погибшего подростка Альбина Северина считала, что сотрудники Ростехнадзора провели неправильную экспертизу по опоре ЛЭП. В документ они не внесли то, что табличка «Не влезай! Убьет!» не просматривается из-за зарослей кустарника, и некоторые другие детали, которые отразил в своей проверке родственник потерявших ребенка, бывший специалист Ростехнадзора.

По распоряжению прокуратуры, которая удовлетворила обращение родных погибшего подростка, в сентябре делом по его гибели занялся другой следователь. Альбина Северина утверждала, что как только они получат результаты проверки из Следственного комитета, сразу будут подавать иск в суд на искитимские РЭС и Сибирское управления Ростехнадзора.

— Если таблички были бы видны, мой внук не полез бы на вышку. Он отличник и прочитал бы все. Там должно было быть указано, какое напряжение, вышка должна быть окрашена. Когда проезжаешь вдоль железной дороги, видишь, что опоры все подкрашены, на всех есть знаки. Почему на железной дороге они есть, а у искитимских РЭС их нет? Да потому что те хозяева, а эти не хозяева, — возмущалась Альбина Кузьминична.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Новосибирской области Дмитрия Чечулина, по факту обнаружения тела 13-летнего подростка под опорой ЛЭП в Искитиме следователем следственного отдела по Искитимскому району проведена уголовно-процессуальная проверка.

— По результатам проверки 4 октября 2018 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, — сообщил 29 января сайту «Весь Искитим» Дмитрий Чечулин.

Ст. 24 УПК РФ. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела.

1.Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:1) отсутствие события преступления.