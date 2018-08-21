Статистику гибели детей ведет бабушка погибшего от удара током на опоре ЛЭП подростка в Искитиме

Следственный комитет РФ по Новосибирской области и прокуратура продолжает проверку по факту гибели от удара током подростка в Искитиме.

— Я и не хочу, чтобы проверка была быстрой, пусть во всем разберутся, — рассказала 21 августа «Курьер. Среда. Бердск» бабушка погибшего мальчика Альбина Северина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», от удара электрическим током при подъеме на опору ЛЭП, располагающуюся в черте Искитима, 3 июля погиб 13-летний подросток.

Родные погибшего ребенка обратились 9 июля с заявлением в прокуратуру и просили разобраться, кто является владельцем опоры ЛЭП, рядом с которой произошел несчастный случай, определить его меру ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание объекта. И принудить владельца ЛЭП устранить выявленные нарушения в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью детей. Дополнительно проработать вопрос с Роскомнадзором по организации блокировки в сети интернет видеороликов о подъеме любителей экстрима на ЛЭП, которые служат наглядным пособием для несовершеннолетних, создавая угрозу их жизни.

Кроме прокуратуры доследственную проверку по факту гибели подростка в результате электротравмы проводит Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

По словам Альбины Севериной, сотрудники Ростехнадзора провели неправильную экспертизу по опоре ЛЭП.

— Сначала экспертизу провел на месте мой родственник, который 40 лет отработал в Ростехнадзоре. Он сделал все правильно и записал следующее: отсутствует знак охранной зоны, на опоре ЛЭП отсутствуют надписи: номер опоры, наименование ЛЭП. Опора не окрашена, грунт вокруг железобетонной приставки фундамента подмыт. Знак «Не влезай! Убьет!» не просматривается из-за зарослей и кустарника. А они (Ростехнадзор, — при. Ред.) про непросматривающийся знак опустили в своей экспертизе. И поэтому 13 августа я написала жалобу в Сибирское управление Ростехнадзора. И выразила свое несогласие с ответами руководителя новосибирского управления Ростехнадзора, — сообщила Альбина Кузьминична.

Как рассказала Северина, напротив школы №2 находится несколько опор ЛЭП и ни на одной из них не было знака «Не влезай! Убьет!». Таблички повесили только после того как погиб ее внук Миша. Вернее через 8 дней после его гибели, когда приехали специалисты Роспотребнадзора и заставили это сделать, негодует жительница Искитима.

Альбина Северина с горечью и возмущением говорит о том, что в Искитиме по вине взрослых продолжают погибать дети.

— 3 июля погибает мой внук. 15 июля тонет ученица школы №5, а ее брат попадает в реанимацию. 9 августа пьяная автомобилистка сбивает 13-летнюю девочку, — сообщает страшную статистику Альбина Кузьминична.

Альбина Северина 14 августа была на приеме у заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки по вопросу безопасности детей.

— Нам пообещали либо обустроить пляж в микрорайоне Индустриальном, либо установить береговую охрану, чтобы дети не прыгали с моста. И возле дома №14А установить уличные тренажеры. Нельзя, чтобы дети лазили куда попало и гибли, — категорична бывшая директор школы.

Бабушка продолжает утверждать, что ее внук-отличник, занимавшийся в кружке МЧС, ни за что не полез бы на опору, если бы увидел предупреждающую надпись. Он-то и полез на нее, чтобы показать друзьям, как научился лазить по лестницам, уверена Альбина Кузьминична.

С бабушкой и мамой погибшего подростка до сих пор работает психолог. Они не могут справиться с горем от утраты внука и сына. Мама ежедневно ходит в церковь. Ее как может поддерживает старший сын, который и сам тяжело переживает гибель младшего братишки. Прабабушка Миши, когда услышала о его гибели, упала без чувств и сломала позвоночник. Две недели провела в травматологии. Все время задает вопрос, почему бог не забрал ее вместо правнука, которого она помогала растить с раннего детства

В выходные вся семья Миши идет к нему на могилку. И заливает ее своими слезами.

Доследственная проверка по факту гибели подростка в результате электротравмы проводится, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа старший помощник руководителя СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.