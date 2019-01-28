Уволили начальника образования после учительского субботника в Саратове

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева и глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов доложили главе города Михаилу Исаеву об итогах проверки, проведенной из-за ситуации с участием преподавателей школы №95 в субботнике.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», саратовских учителей выгнали на 20-градусный мороз и заставили убирать снег с территории школы мешками.

В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы.

По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, объявлены выговоры заместителю главы районной администрации по социальной сфере и директору школы №95, сообщили на официальном сайте саратовского мэра.

Глава города Михаил Исаев прокомментировал принятое решение:

-При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, – погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом.