Учителей заставили в 20-градусный мороз убирать снег мешками в Саратове

Саратовских учителей заставили в мороз выйти на субботник. Фото, вызвавшее волну комментариев, опубликовали пользователи Twitter.

Запись появилась в аккаунте «Папа дирекшионера». К посту прикреплена фотография, на которой группа женщин пытается лопатами убирать снег в мешки так, как это делают с прошлогодней листвой и мелким мусором весной. «Учителя тем временем на субботнике», — говорится в подписи к фото. «И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», — задавался вопросом автор поста.

Скандал разгорелся после того, как несколько пользователей подтвердили, что здание, на фоне которого работают женщины — это обычная саратовская школа. «Узнаю Саратов. 95-я школа», — отметила Наталья Васнецова. Многие комментаторы обрушились не на местные власти или руководство школы, а на самих учителей. «За вбросы на выборах», — иронизировал mactep baob. «Картина прямо бальзам на душу, пусть копают, и желательно в -35», — язвил пользователь Йодный Мастер.

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал наказать должностных лиц, которые отправили учителей школы №95 в мороз помогать дворникам убирать снег. С таким заявлением глава города выступил в воскресенье, 27 января.

«Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур. Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию», — приводит РИА «Новости» слова Исаева.

Глава города добавил, что решение по сложившейся ситуации будет принято уже 28 января, в понедельник. И несмотря на то, что руководство школы назвало помощь учителей в уборке добровольной, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Twitter была опубликована фотография, на которой учителя указанной школы убирают снег в мешки. Снимок вызвал широкий общественный резонанс, после чего, как напоминает RT, в администрации города пояснили, что уборка проходила в рамках субботника. В тот день из-за снегопадов занятия были отменены.

Источник: ura.news