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Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Росгвардейцы, не теряя ни минуты, выбили входную дверь, зашли в помещение, которое уже было охвачено густым дымом, и эвакуировали оттуда перепуганных пожилых супругов.

25.01.2019 Фото: Росгвардия, Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Бердские росгвардейцы не растерялись

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области эвакуировали из горящего дома пожилых супругов, неспособных передвигаться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранним утром 25 января, находясь на маршруте патрулирования в Бердске, правоохранители получили сообщение, что на ул. Герцена загорелся частный дом.

Оперативно прибывшие росгвардейцы на месте обнаружили пожарный расчет, который запрашивал дополнительные силы. Пламя стремительно разрасталось и вскоре перекинулось на соседний дом, где проживали пенсионеры, которые не могли без посторонней помощи передвигаться.

Росгвардейцы, не теряя ни минуты, выбили входную дверь, зашли в помещение, которое уже было охвачено густым дымом, и эвакуировали оттуда перепуганных пожилых бердчан, после чего передали их бригаде скорой помощи.

Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Дом, где живут пенсионеры, пролили сверху насквозь

Пламя полностью поглотило гараж и крышу дома. Соседний дом, от которого возник пожар, сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.

О крупном пожаре сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь полностью уничтожил дом №71 на ул. Герцена, а также гараж с автомобилем и все надворные постройки. Студентку с ожогами лица госпитализировали в больницу. Пострадал и соседний дом — загорелась крыша, поврежден сайдинг. Но иго жители остались живы благодаря оперативной эвакуации.

Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Дом выгорел изнутри


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Молодцы!

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