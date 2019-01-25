Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области эвакуировали из горящего дома пожилых супругов, неспособных передвигаться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранним утром 25 января, находясь на маршруте патрулирования в Бердске, правоохранители получили сообщение, что на ул. Герцена загорелся частный дом.
Оперативно прибывшие росгвардейцы на месте обнаружили пожарный расчет, который запрашивал дополнительные силы. Пламя стремительно разрасталось и вскоре перекинулось на соседний дом, где проживали пенсионеры, которые не могли без посторонней помощи передвигаться.
Росгвардейцы, не теряя ни минуты, выбили входную дверь, зашли в помещение, которое уже было охвачено густым дымом, и эвакуировали оттуда перепуганных пожилых бердчан, после чего передали их бригаде скорой помощи.
Дом, где живут пенсионеры, пролили сверху насквозь
Пламя полностью поглотило гараж и крышу дома. Соседний дом, от которого возник пожар, сгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.
О крупном пожаре сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Огонь полностью уничтожил дом №71 на ул. Герцена, а также гараж с автомобилем и все надворные постройки. Студентку с ожогами лица госпитализировали в больницу. Пострадал и соседний дом — загорелась крыша, поврежден сайдинг. Но иго жители остались живы благодаря оперативной эвакуации.
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