График обхода домов с газовым оборудованием обнародовала власть Бердска

Газовое оборудование начали проверять в многоквартирных домах Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, составлен график обхода домов.

— У нас 11 домов на 16, 17 и 18 кварталах «сидят» на сжиженном газе. Задача — провести профилактику сетей, находящихся у собственников. Законодательство подразделяет сети на три категории. Первая — сети, которые находятся внутри квартала. За них отвечает муниципалитет. Эти сети находятся на балансе УЖКХ. Сети, находящиеся в подъездах домов, находятся на обслуживании подрядных организаций, в данном случае это облгаз. Управляющие компании заключили договора с этой организацией. Сети в квартирах принадлежат собственникам и ответственность за них несет собственник. И эти сети бывают достаточно изношенными. Сотрудники УЖКХ вместе с представителями УК и облгаза попытаются зайти в каждую квартиру. Дадут рекомендации, — рассказал Захаров.

Проверка домов с газовым оборудованием связана с последними событиями в стране — взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

График выполнения работ по техническому обслуживанию внутредомовых газопроводов КМД г. Бердск на 2019 год