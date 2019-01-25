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График обхода домов с газовым оборудованием обнародовала власть Бердска

Первым обследовали дом №110 на ул. Ленина. Проверка завершится в начале марта.(ГРАФИК)

25.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

График обхода домов с газовым оборудованием обнародовала власть Бердска

В Бердске газифицированы дома трех кварталов

Газовое оборудование начали проверять в многоквартирных домах Бердска. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, составлен график обхода домов.

— У нас 11 домов на 16, 17 и 18 кварталах «сидят» на сжиженном газе. Задача — провести профилактику сетей, находящихся у собственников. Законодательство подразделяет сети на три категории. Первая — сети, которые находятся внутри квартала. За них отвечает муниципалитет. Эти сети находятся на балансе УЖКХ. Сети, находящиеся в подъездах домов, находятся на обслуживании подрядных организаций, в данном случае это облгаз. Управляющие компании заключили договора с этой организацией. Сети в квартирах принадлежат собственникам и ответственность за них несет собственник. И эти сети бывают достаточно изношенными. Сотрудники УЖКХ вместе с представителями УК и облгаза попытаются зайти в каждую квартиру. Дадут рекомендации, — рассказал Захаров.

Проверка домов с газовым оборудованием связана с последними событиями в стране — взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

График выполнения работ по техническому обслуживанию внутредомовых газопроводов КМД г. Бердск на 2019 год

№ п/п адрес К-ВО

квартир

 квартал адрес ГУ оплата за сжиженный газ дата проведения технического обслуживания
j1 г.Бердск ул.Ленина 96 62,00 16,00 ул.Маркса 45 ООО УК » Прогресс” 4-7 февраля
2 г.Бердск ул, Маркса 45 59,00 16,00 ул.Мяркса 45 ЖК ”ЖСК-3“ 8-11 февраля
3 г.Бердск ул. Ленина 92 59,00 16,00 ул.Маркса 45 ООО УК «УЮТ” 1-3 февраля
ИТОГО квартир 16 квартал 180,00
1 г.Бердск ул. Ленина 106 62,00 17,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) ТСЖ” Ленина 106” 28-31 января
2 г.Бердск ул.Ленина 108 76,00 17,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал ) ООО УК «Монолит” 24-27 января
3 г.Бердск ул.Ленина 110 80,00 17.00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) муи ук ЖКХ 21-23 января
ИТОГО квартир 17 квартал 218,00 . .
1 г.Бердск ул.Ленина 116 36,00 18,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) ГК «Вы?шел сервис” 12-16 февраля
2 г.Бердск ул. Кирова 1 37,00 18,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) Тем. .Сервис 17-20 февраля
8 г.Бердск ул. Кирова 5 32,00 18,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) ООО УК “Монолит» 21-24 февраля
9 г.Бердск ул.Ленина 134 34,00 18,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) ООО УК «УЮТ” 25-28 февраля
12 г.Бердск ул.Ленина 130 33,00 18,00 ул. Ленина 110 (17,18 квартал) ООО УК “УЮТ” 1-4 марта
ИТОГО квартир 18 квартал 172,00

 


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