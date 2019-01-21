После взрывов в Магнитогорске и Шахтах могут убрать газ в квартирах 11 домов Бердска

Газовое оборудование проверят в многоквартирных домах Бердска.

— У нас 11 домов на 16, 17 и 18 кварталах «сидят» на сжиженном газе. С сегодняшнего дня УЖКХ, обслуживающая организация облгаз начнут поквартирный обход в этих домах. Задача — провести профилактику сетей, находящихся у собственников. Законодательство подразделяет сети на три категории. Первая — сети, которые находятся внутри квартала. За них отвечает муниципалитет. Эти сети находятся на балансе УЖКХ. Сети, находящиеся в подъездах домов, находятся на обслуживании подрядных организаций, в данном случае это облгаз. Управляющие компании заключили договора с этой организацией. Сети в квартирах принадлежат собственникам и ответственность за них несет собственник. И эти сети бывают достаточно изношенными. Сотрудники УЖКХ вместе с представителями УК и облгаза попытаются зайти в каждую квартиру. Дадут рекомендации, — рассказал 21 января вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Автор видео Галина Панчева



Владимир Захаров отметил, что главная задача — провести диагностику сетей, чтобы посмотреть насколько они опасны или безопасны.

Сам собой назрел вопрос: не связана ли проверка домов с газовым оборудованием с последними событиями в стране взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 января в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на 8 и 9 этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. Погибли 5 человек, мужчина с малолетней дочерью были госпитализированы. Эпицентр взрыва располагается в квартире №72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование – газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.

По словам Захарова, напрямую с данными событиями это не связано, хотя определенные коррективы в работу по проверке газового оборудования были внесены. И данный вопрос стоит на особом контроле.

Давно шел разговор о переводе данных многоквартирных домов на электричество.

— Примерно 60% жилого фонда в стране газифицировано. Работа по переводу на электроснабжение — колоссальная. Единственная возможность, как это можно провести, через капремонт. Мы этот вопрос прорабатываем, выясняем, какие мощности дополнительно будут заводиться на дом в случае перевода. Отрабатываем ситуацию по РЭС, — пояснил Владимир Николаевич.