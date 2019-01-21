КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 3-ю. 8-913-939-6738
Продам 1-ю, центр, 8-913-939-6738
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам студию
продам 8 -913-471-5939 Евгения
продам 8 -913-471-5939 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вывезли 1500 тонн мусора на свалку с начала января в Бердске

250 млн рублей сэкономили на госуслугах жители Новосибирской области

Пособия в 47 рублей выплатили многодетной матери власти Таганрога

После взрывов в Магнитогорске и Шахтах могут убрать газ в квартирах 11 домов Бердска

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Как до кризиса: россияне тратят деньги

Разрушили стену между подъездами во взорвавшемся доме в Магнитогорске

Священник Бердска: Вы придете и скажете мне — «это, это, это», а я вам отвечу — «опа, опа, опа»

Накажут за неверное обозначение Крыма в России

600 земельных участков и имущества на 2 млрд рублей нашли у экс-главы района в Подмосковье

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


После взрывов в Магнитогорске и Шахтах могут убрать газ в квартирах 11 домов Бердска

По результатам проверки владельцам жилья дадут рекомендации. Возможно, в рамках капремонта многоквартирные дома переведут на электричество. (ВИДЕО)

21.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
После взрывов в Магнитогорске и Шахтах могут убрать газ в квартирах 11 домов Бердска

Владимир Захаров рассказал, что вопрос по проверке газового оборудования стоит на особом контроле

Газовое оборудование проверят в многоквартирных домах Бердска.

— У нас 11 домов на 16, 17 и 18 кварталах «сидят» на сжиженном газе. С сегодняшнего дня УЖКХ, обслуживающая организация облгаз начнут поквартирный обход в этих домах. Задача — провести профилактику сетей, находящихся у собственников. Законодательство подразделяет сети на три категории. Первая — сети, которые находятся внутри квартала. За них отвечает муниципалитет. Эти сети находятся на балансе УЖКХ. Сети, находящиеся в подъездах домов, находятся на обслуживании подрядных организаций, в данном случае это облгаз. Управляющие компании заключили договора с этой организацией. Сети в квартирах принадлежат собственникам и ответственность за них несет собственник. И эти сети бывают достаточно изношенными. Сотрудники УЖКХ вместе с представителями УК и облгаза попытаются зайти в каждую квартиру. Дадут рекомендации, — рассказал 21 января вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Автор видео Галина Панчева

Владимир Захаров отметил, что главная задача — провести диагностику сетей, чтобы посмотреть насколько они опасны или безопасны.

Сам собой назрел вопрос: не связана ли проверка домов с газовым оборудованием с последними событиями в стране взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 января в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на 8 и 9 этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. Погибли 5 человек, мужчина с малолетней дочерью были госпитализированы. Эпицентр взрыва располагается в квартире №72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование – газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.

По словам Захарова, напрямую с данными событиями это не связано, хотя определенные коррективы в работу по проверке газового оборудования были внесены. И данный вопрос стоит на особом контроле.

Давно шел разговор о переводе данных многоквартирных домов на электричество.

— Примерно 60% жилого фонда в стране газифицировано. Работа по переводу на электроснабжение — колоссальная. Единственная возможность, как это можно провести, через капремонт. Мы этот вопрос прорабатываем, выясняем, какие мощности дополнительно будут заводиться на дом в случае перевода. Отрабатываем ситуацию по РЭС, — пояснил Владимир Николаевич.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шантаж: В обмен на два Курильских острова Япония подпишет мирный договор с РФ Вывезли 1500 тонн мусора на свалку с начала января в Бердске 250 млн рублей сэкономили на госуслугах жители Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика