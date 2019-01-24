Восемь мусорных свалок пообещала региону власть Новосибирской области

В Новосибирской области в 2019 году почти 119 млн рублей будет направлено на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов временного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и полигонов на территории региона. Об этом 23 января в ходе заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного Собрания Новосибирской области сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

«Работа по созданию и переоснащению объектов в сфере обращения с ТКО будет способствовать устранению несанкционированных свалок, оснащению морально и технологически устаревших объектов размещения отходов и улучшению экологической ситуации в регионе в целом, – отметил Денис Архипов. – Так, в 2019 году запланировано строительство восьми площадок временного накопления ТКО в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области, реконструкция полигона для ТКО в Северном районе, завершение строительства полигона для ТКО в Карасукском районе, проектирование полигона в Кыштовском районе области».

Кроме того, руководитель регионального МинЖКХ акцентировал внимание на том, что финансирование работ по строительству и реконструкции объектов в рамках новой системы обращения с ТКО, эксплуатация которых направлена на улучшение экологической ситуации, будет ежегодно увеличиваться, в том числе с участием федеральных средств. Данные работы проводятся в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 — 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п.

Напомним, что подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами велась вплоть до конца 2018 года. Был отобран региональный оператор по обращению с ТКО (ООО «Экология-Новосибирск»), проведена работа по включению в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), состоялись конкурсы по отбору перевозчиков, внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске вывозит мусор компания «ЭкоСервис», руководит которой депутат горсовета Жанна Теличко.

В настоящее время региональным оператором заключены договоры с операторами полигонов ТКО, с транспортными организациями по транспортированию ТКО, ведется работа по заключению договоров с собственниками отходов. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области в период перехода на новую систему обращения с ТКО создан Оперативный штаб, заседания которого проводятся в еженедельном режиме.

-Переход Новосибирской области на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев, 14 января на совещании с вице-премьерами правительства РФ региону дана высокая оценка по запуску новой системы обращения с ТКО, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.