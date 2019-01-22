Без вести пропавших научит искать отряд «Лиза Алерт» в Бердске

После поиска в Новом поселке погибшей бердчанки Ирины Синельниковой, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» по просьбе местных жителей организовал внеплановое собрание новичков в Бердске. Встреча пройдёт завтра, 23 января, в актовом зале администрации Бердска с 19:00 до 21:00 часов.

Руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская отметила, что бердчане с большим участием отнеслись к событиям 12 января. На вторые сутки поисков Ирины Синельниковой руководство магазина «Мария-Ра» Нового поселка, пускало по очереди ожидающих в штабе погреться. Из соседних домов приносили чай и горячие бутерброды, прохожие останавливались возле штаба, расположенного на парковке возле магазина. Выяснив, что происходит, спрашивали, чем помочь. Из 202 волонтеров, которые вызвались искать Ирину, было множество бердчан. На одного члена отряда в экипаже было четверо «гражданских», за которых он отвечал.

-Люди приезжали на поиск семьями, откликнулись на трагедию, которую восприняли как свою. Изъявившие желание после поиска пройти вводную лекцию и вступить в отряд бердчане — мужчины на внедорожниках, молодые люди, женщины и девушки. Часть из них, не дождавшись, уже прошли изначально запланированную лекцию в Новосибирске в прошлый вторник 15 января. — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Елизавета Лиманская.

Руководитель инфогруппы новосибирского поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских рассказала, что накануне поиска в Бердске отряд объявил о запланированной встрече новичков в Новосибирске. Под постом отписались жители Бердска, с просьбой провести подобную встречу в их родном городе.

— Это резонансный поиск, множество народу было из Бердска. На встрече во вторник были новички именно с этого поиска, — подчеркнула Алеся Яблонских.

Руководство поисково-спасательного отряда поблагодарило власть и общественность Бердска за предоставление помещения. Пригласив на встречу всех желающих, чтобы понять, что такое добровольческий поисково-спасательный отряд.