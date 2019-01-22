Подожгли три квартиры их хозяева в Бердске

За прошлую неделю произошло четыре пожара в Бердске.

Автор видео Галина Панчева



— Один пожар произошел на объекте автомобильного транспорта и три пожара в квартирах жилых домов. Виновниками пожаров в многоквартирных домах стали проживающие в квартирах люди. В двух случаях это была неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, в другом случае — поджог хозяйкой, — сообщил на совещании чиновников 21 января начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

С начала года в Бердске произошло 11 пожаров.