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Костер из личных вещей разожгла в квартире пьяная жительница Бердска

Пожарные оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. С начала 2019 года в Бердске произошло 8 пожаров.

15.01.2019 Фото: ОНД по Бердску Нет комментариев
 
Костер из личных вещей разожгла в квартире пьяная жительница Бердска

Вещи, подожженные хозяйкой квартиры, не успели сгореть

Вечером в понедельник горела квартира в 3-этажном доме на ул. Гранитной в микрорайоне Белокаменном Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи. Прибывшие пожарные потушили огонь за 10 минут.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил подробности огненного происшествия. Как сообщил начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, пожар произошел из-за поджога, который устроила хозяйка квартиры.  В состоянии алкогольного опьянения она устроила костер из личных вещей. На пожаре никто не пострадал.

Костер из личных вещей разожгла в квартире пьяная жительница Бердска

По официальной информации ОНД, в Бердске это восьмой пожар с начала 2019 года. В те же сутки, 14 января, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сгорела дача с баней в СНТ «Родник-2», которое находится в районе бердского водозабора на Обском море.


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