Костер из личных вещей разожгла в квартире пьяная жительница Бердска

Вечером в понедельник горела квартира в 3-этажном доме на ул. Гранитной в микрорайоне Белокаменном Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи. Прибывшие пожарные потушили огонь за 10 минут.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил подробности огненного происшествия. Как сообщил начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, пожар произошел из-за поджога, который устроила хозяйка квартиры. В состоянии алкогольного опьянения она устроила костер из личных вещей. На пожаре никто не пострадал.

По официальной информации ОНД, в Бердске это восьмой пожар с начала 2019 года. В те же сутки, 14 января, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сгорела дача с баней в СНТ «Родник-2», которое находится в районе бердского водозабора на Обском море.