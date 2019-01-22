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Коллекторы звереют: Жаловаться на них стали в 2,5 раза чаще в Новосибирской области

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Коллекторы звереют: Жаловаться на них стали в 2,5 раза чаще в Новосибирской области

Людям нечем платить по кредитам. А коллекторские агентства, не всегда легальные, свирепствуют. Но заявление на «злого» коллектора не освобождает от уплаты долга.

22.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Коллекторы звереют: Жаловаться на них стали в 2,5 раза чаще в Новосибирской области

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В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области подведены итоги деятельности по осуществлению контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В 2018 году отмечается увеличение в 2,5 раза количества поступивших от граждан обращений на неправомерные действия юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

Из 1295 обращений, принятых к рассмотрению, 72% (933) приходится на действия лиц, не включенных в государственный реестр, 28% — на лиц, включенных в реестр.

При этом на действия лиц, включенных в реестр, стали жаловаться чаще в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. Более чем в 2 раза увеличилось количество обращений на противоправные действия лиц, не включенных в реестр. Из них 86% составляют жалобы на микрофинансовые и микрокредитные организации, порядка 7% на кредитные организации и иные лица.

Более половины обращений (708 или 55%) поступило от граждан, которые не являются жителями Новосибирской области, 45% или 587 обратившихся, проживают на территории нашего региона.

Основная масса обращений касается взаимодействия кредитора с должником, в том числе к их числу относятся такие нарушения как превышение количества текстовых сообщений, нарушение допустимого количества телефонных звонков, непредставление сведений о наименовании кредитора и фамилии, имени, отчества, взаимодействующего с должником.

Юридическое лицо может звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. Звонить можно в рабочее время с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера. Писать текстовые и голосовые сообщения должникам можно не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. Непосредственно взаимодействовать с заявителем можно с ограничением не более одного раза в неделю в будни с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера.

Причинами поступления обращений являются низкий уровень платежеспособности граждан, отсутствие места работы у лиц, оформивших микрозаймы, что приводит к возникновению просроченной задолженности и осуществлению юридическими лицами действий, направленных на её возврат. Кроме того, при рассмотрении обращений присутствует категория заявителей, которая считает, что в случае написания жалобы им не нужно будет исполнять обязательства по возврату займа.

В 2018 году по результатам рассмотрения обращений, выявлено 98 административных правонарушений, предусмотренных ст.14.57 КоАП РФ, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году (40).

Практически в 7 раз по сравнению с прошлым годом увеличилось количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. По результатам рассмотрения судами административных протоколов, 83 лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 2 516 000 рублей.

Всего в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, включено 9 организаций, которые зарегистрированы на территории Новосибирской области.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Коллекторы, тем более нелегальные выбивалы — это конечно неправильно. Тут есть законы и надо их к ногтю….

    Но люди, которым «нечем платить по кредитам»,
    вы нафига их брали то???
    Красивый жизни захотелось? Как на западе кредитные карты, да по 5 штук из разных банков?
    Дык на западе народ еженедельно баллансы сводит и бюджет планирует чтобы не влипать! А те кто не способны пользуются услугами специальных налоговых и финансовых консультантов!
    Вы то куда лезли? Кто вам теперь виноват?

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