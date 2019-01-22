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«Газпром» опроверг списание 9 млрд рублей должникам в Чечне

Грозненский суд постановил списать безнадежные долги жителей перед поставщиком газа, но суммы в 9 млрд в решении суда не было. Сообщение чеченской прокуратуры с упоминанием общего долга отредактировано.

22.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
«Газпром» опроверг списание 9 млрд рублей должникам в Чечне

За газ придется платить

В компании ​«Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что в судебном решении Заводского районного суда Грозного о списании долгов населению, не говорилось о списании суммы в 9 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

«В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: обязать «Газпром межрегионгаз Грозный» применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности», — цитирует агентство слова заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова. Как подчеркнул Амерханов, появление суммы в 9 млрд руб. можно считать «информационным вбросом».

Сумма в 9 млрд руб. была указана в официальном сообщении на сайте прокуратуры Чечни, опубликованном 16 января. Позднее сообщение было отредактировано. В текущей версии материала долги в размере 9 млрд руб. не упоминаются. Однако в кэше сохранился старый вариант с заголовком «По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей».

В сообщении прокуратуры отмечалось, что одной из причин списания является то, что массовое предъявление требований по долгу к жителям Чечни «создавало в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления населения». Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров позднее объяснил списание долгов жителей республики за газ «спецификой региона». «Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — сказал он.

После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению, в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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