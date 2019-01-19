«Простить» долги за газ следом за Чечней просят Чувашия и Смоленщина

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ. Обращение парламентарий опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Политик сослался на чеченский опыт, где прокуратура через суд добилась списания с жителей долга в 9 миллиардов рублей. Депутат отметил, что ситуация в Чувашии ничем не отличается от обстановки в Чечне.

По мнению Степанова, 3-миллиардная задолженность населения республики «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалась в СМИ».

Ранее суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей за газ в размере 9 миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Компания намерена обжаловать решение суда.

После этого депутаты Смоленской областной думы предложили региональной прокуратуре поступить аналогичным образом. Так, депутат от КПРФ Андрей Шапошников заявил, что намерен проверить на деле» конституционные принципы» равенства российских регионов.

Просроченные долги за газ в регионах на 1 января превысили 170 млрд рублей, передает РИА Новости.

Простит ли «Газпром» 9 млрд долгов Чечне?

Дочернее предприятие «Газпрома» обжалует списание долга в 9 млрд рублей. Ранее районный суд Грозного признал задолженность местных жителей за газ «безнадежной к взысканию». Простить долг требовала прокуратура республики. В ведомстве отмечали, что попытки добиться выплат создавали «социальную напряженность» и могли привести к протестам.

Если решение районного суда останется в силе – это заслуга лично Кадырова, прокомментировал в эфире радио Sputnik кавказский политолог Руслан Мартагов.

«В этом вопросе явно или неявно проверяется влиятельность Кадырова на политическую власть в России. У государства есть рычаги давления на «Газпром». Небольшое отступление: за высылку 1944 года мы не получили ничего, компенсацию 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей не купишь барана – а это за отобранный дом за разрушенную семью. По итогам первых-вторых войн нам была положена компенсация 350 тысяч рублей – за убитых родственников, опять же за полностью разрушенный дом. Требовать с чеченцев полной оплаты за коммунальные услуги, за газ – ненормально и цинично. Люди это понимают, но не будут выходить на протест в массовом порядке», – объяснил Руслан Мартагов.

Суд должен внимательно разобраться, все остальное – от лукавого, прокомментировала в эфире радио Sputnik член Общественной палаты, директор Центра мониторинга законодательства Российского союза промышленников и предпринимателей Ирина Котелевская.

«Это хозяйственный спор между поставщиком ресурса и теми, кто за него не платит. Если у дела есть перспектива обжалования, им будет дан ход.

Рассматривать перспективы можно только с учетом всех обстоятельств дела», – считает Ирина Котелевская.