Митрополит Никодим высказался о памятнике Сталину в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, возглавивший Новосибирскую митрополию Русской православной церкви в конце прошлого года, призвал прислушаться к общественному мнению по вопросу установления памятника Иосифу Сталину, который местные активисты намерены установить в Новосибирске этой весной.
Инициативная группа жителей Новосибирска предлагает установить памятник Сталину с 2016 года. Городской худсовет уже трижды отказывал в установке бюста в предложенных группой местах, однако в итоге рекомендовал членам группы установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. По заявлению главы инициативной группы Алексея Денисюка, памятник будет установлен к 9 мая 2019 года.
«Сталин был правителем России, а у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты. Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения, но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли… Здесь [в вопросе установки памятника] важна реакция самого общества, оно должно высказывать свое мнение, и наши правители должны к нему прислушиваться», — сказал митрополит в пресс-центре ТАСС.
Он добавил, что для окончательного решения по установке памятника властям города необходимо получить общественное одобрение этой идеи. «Если общество скажет, что недостойно, чтобы памятник стоял у нас здесь на частной территории, мы должны прислушаться», — уточнил представитель РПЦ.
Ранее специальная комиссия мэрии Новосибирска выявила, что в городе существуют диаметрально противоположные мнения по этому вопросу. При этом результаты опроса мэрии в 2017 году свидетельствуют о том, что большинство горожан положительно относятся к личности Сталина.
История вопроса
В июле 2016 года инициативная группа жителей Новосибирска предложила установить памятник Сталину в сквере Героев Революции в центре города. Художественный совет мэрии отклонил предложение, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал это решение.
Во второй раз, в сентябре 2017 года, худсовет отклонил предложение поставить памятник в двух других местах, однако поручил сформировать рабочую группу, которая выдвинула три новых варианта размещения монумент — у Дома офицеров в центре Новосибирска, в Ефремовском сквере у завода «Тяжстанкогидропресс» или на площади Сибиряков-гвардейцев. Все эти варианты были отклонены на очередном заседании худсовета — он рекомендовал членам инициативной группы согласиться с предложением установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. В ноябре 2018 года активисты ответили на эту рекомендацию положительно.
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«у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/22/401598-mitropolit-nikodim-vyskazalsya-o-pamyatnike-stalinu-v-novosibirske
У каждого Чикатилы тоже есть как положительные так и отрицательные черты…
«Уважаемый» Никодим, вашего отца/деда не уморили голодом или не замучили в застенках по причине «отрицательной» черты того, кто давал на это разнарядку?
Впрочем, памятуя историю воссоздания РПЦ в 1943 году абсолютно понятно из каких кругов вышли вы и ваши старшие товарищи…..
Не так ли, ТОВАРИЩ «митрополит»?
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