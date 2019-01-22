Митрополит Никодим высказался о памятнике Сталину в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, возглавивший Новосибирскую митрополию Русской православной церкви в конце прошлого года, призвал прислушаться к общественному мнению по вопросу установления памятника Иосифу Сталину, который местные активисты намерены установить в Новосибирске этой весной.

Инициативная группа жителей Новосибирска предлагает установить памятник Сталину с 2016 года. Городской худсовет уже трижды отказывал в установке бюста в предложенных группой местах, однако в итоге рекомендовал членам группы установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. По заявлению главы инициативной группы Алексея Денисюка, памятник будет установлен к 9 мая 2019 года.

«Сталин был правителем России, а у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты. Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения, но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли… Здесь [в вопросе установки памятника] важна реакция самого общества, оно должно высказывать свое мнение, и наши правители должны к нему прислушиваться», — сказал митрополит в пресс-центре ТАСС.

Он добавил, что для окончательного решения по установке памятника властям города необходимо получить общественное одобрение этой идеи. «Если общество скажет, что недостойно, чтобы памятник стоял у нас здесь на частной территории, мы должны прислушаться», — уточнил представитель РПЦ.

Ранее специальная комиссия мэрии Новосибирска выявила, что в городе существуют диаметрально противоположные мнения по этому вопросу. При этом результаты опроса мэрии в 2017 году свидетельствуют о том, что большинство горожан положительно относятся к личности Сталина.

История вопроса

В июле 2016 года инициативная группа жителей Новосибирска предложила установить памятник Сталину в сквере Героев Революции в центре города. Художественный совет мэрии отклонил предложение, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал это решение.

Во второй раз, в сентябре 2017 года, худсовет отклонил предложение поставить памятник в двух других местах, однако поручил сформировать рабочую группу, которая выдвинула три новых варианта размещения монумент — у Дома офицеров в центре Новосибирска, в Ефремовском сквере у завода «Тяжстанкогидропресс» или на площади Сибиряков-гвардейцев. Все эти варианты были отклонены на очередном заседании худсовета — он рекомендовал членам инициативной группы согласиться с предложением установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. В ноябре 2018 года активисты ответили на эту рекомендацию положительно.

Источник: ТАСС