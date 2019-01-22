КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру в центре!!!
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Первого зама разрешили иметь главе Бердска

Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ

Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

Сгорели 11 человек на судах в Керченском проливе

С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска

Дешевые продукты исчезнут из магазинов

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Спектакли посвящают Году театра музеи Бердска

Митрополит Никодим высказался о памятнике Сталину в Новосибирске

Длинные новогодние каникулы надоели сенаторам

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Митрополит Никодим высказался о памятнике Сталину в Новосибирске

Представитель РПЦ отметил, что «у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты». А вопрос с установкой памятника власти должны решать с общественностью.

22.01.2019 Один комментарий
 
Митрополит Никодим высказался о памятнике Сталину в Новосибирске

Иосиф Сталин

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, возглавивший Новосибирскую митрополию Русской православной церкви в конце прошлого года, призвал прислушаться к общественному мнению по вопросу установления памятника Иосифу Сталину, который местные активисты намерены установить в Новосибирске этой весной.

Инициативная группа жителей Новосибирска предлагает установить памятник Сталину с 2016 года. Городской худсовет уже трижды отказывал в установке бюста в предложенных группой местах, однако в итоге рекомендовал членам группы установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. По заявлению главы инициативной группы Алексея Денисюка, памятник будет установлен к 9 мая 2019 года.

«Сталин был правителем России, а у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты. Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал те или иные решения, но одно скажу: моего сводного деда в свое время расстреляли… Здесь [в вопросе установки памятника] важна реакция самого общества, оно должно высказывать свое мнение, и наши правители должны к нему прислушиваться», — сказал митрополит в пресс-центре ТАСС.

Он добавил, что для окончательного решения по установке памятника властям города необходимо получить общественное одобрение этой идеи. «Если общество скажет, что недостойно, чтобы памятник стоял у нас здесь на частной территории, мы должны прислушаться», — уточнил представитель РПЦ.

Ранее специальная комиссия мэрии Новосибирска выявила, что в городе существуют диаметрально противоположные мнения по этому вопросу. При этом результаты опроса мэрии в 2017 году свидетельствуют о том, что большинство горожан положительно относятся к личности Сталина.

История вопроса
В июле 2016 года инициативная группа жителей Новосибирска предложила установить памятник Сталину в сквере Героев Революции в центре города. Художественный совет мэрии отклонил предложение, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал это решение.

Во второй раз, в сентябре 2017 года, худсовет отклонил предложение поставить памятник в двух других местах, однако поручил сформировать рабочую группу, которая выдвинула три новых варианта размещения монумент — у Дома офицеров в центре Новосибирска, в Ефремовском сквере у завода «Тяжстанкогидропресс» или на площади Сибиряков-гвардейцев. Все эти варианты были отклонены на очередном заседании худсовета — он рекомендовал членам инициативной группы согласиться с предложением установить памятник вблизи здания новосибирского обкома КПРФ. В ноябре 2018 года активисты ответили на эту рекомендацию положительно.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Первого зама разрешили иметь главе Бердска Накопить на пенсию: реформу пенсионного капитала объявил ЦБ Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

(1) Комментарий

  1. Вадим

    «у каждого правителя есть как положительные, так и отрицательные черты»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/22/401598-mitropolit-nikodim-vyskazalsya-o-pamyatnike-stalinu-v-novosibirske

    У каждого Чикатилы тоже есть как положительные так и отрицательные черты…

    «Уважаемый» Никодим, вашего отца/деда не уморили голодом или не замучили в застенках по причине «отрицательной» черты того, кто давал на это разнарядку?

    Впрочем, памятуя историю воссоздания РПЦ в 1943 году абсолютно понятно из каких кругов вышли вы и ваши старшие товарищи…..
    Не так ли, ТОВАРИЩ «митрополит»?

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика