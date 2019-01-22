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С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска

На «4» и «5» учатся 4317 детей, на «отлично» завершил полугодие 661 школьник.

22.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
С «двойками» закончили первое полугодие 277 учеников в школах Бердска

В этом учебном году в бердских школах обучаются 12 873 ученика в 497 классах

Об итогах успеваемости в общеобразовательных школах за первое полугодие 2018-2019 года доложила на совещании чиновников 21 января начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

В бердских школах сформировано 497 классов, что на 9 больше, чем в предыдущем учебном году. В них обучается 12 873 человека, что значительно больше показателей 2018 года.

По результатам первого полугодия на «4» и «5» в первых четвертых классах учится 2078 детей, что больше показателей прошлого года, в 5-9 классах — 1772 ученика (чуть ниже прошлогоднего уровня), в 10 классах — 467 школьников (показатель выше), сообщила Жанна Тузова.

На «отлично» обучается с 1 по 4 классы — 400 человек, в 5-9 классах — 204 человека, 10-11 классах — 57 человек, это претенденты на получение аттестата с отличием.

-Есть, к сожалению, ребята, которые не успевают. В первых четвертых классах — 35 человек, 5-9 — 221, 10-11 классах — 21 человек. Причины неуспеваемости выявлены. Мы понимаем, почему они не успевают. Одна из причин сложно поддается коррекции, но тем не менее мы над ней работаем — низкая мотивация к учебе, отсутствие контроля со стороны родителей, частые пропуски уроков. Школы проводят работу с этими ребятами. Назначают консультации, информируют классного руководителя и родителей, проводят дополнительные занятия. По итогу года мы эту цифру значительно уменьшим, — отметила Жанна Леонидовна.

В бердских школах учатся 428 детей со статусом ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), их них 89 — инвалиды. 307 детей обучается инклюзивно в 171 классе, по адаптированным образовательным программам на базе школ №3, №9 и №12 организовано обучение в 7 классах, где учится 41 человек.

По итогам первого полугодия абсолютная обучаемость составляет 96,7%, что немного ниже, чем в 2018 году, качественная успеваемость выше, чем в прошлом году — 42%.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Школа стала не актуальна :-D

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  2. Аноним

    Мы понимаем, почему они не успевают. Одна из причин сложно поддается коррекции, но тем не менее мы над ней работаем — низкая мотивация к учебе, отсутствие контроля со стороны родителей, частые пропуски уроков.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/22/401594-s-dvojkami-zakonchili-pervoe-polugodie-287-uchenikov-v-shkolax-berdska

    Ага, всё и все виноваты, кроме учителей.

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