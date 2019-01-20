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Простить долги ЖКХ всей России по примеру Чечни предлагают в Госдуме

Ранее суд в Чечне списал задолженность жителей республики за газ размером в 9 миллиардов рублей.

20.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Простить долги ЖКХ всей России по примеру Чечни предлагают в Госдуме

В Бердске уже выходили на пикет против роста тарифов на услуги ЖКХ

Ранее суд в Чечне списал задолженность жителей республики за газ размером в 9 миллиардов рублей.

Позже депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру с просьбой распространить эту практику на их регионы.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный, долги за коммунальные услуги необходимо простить в масштабах всей России.

«Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трёх лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет. Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные и списать их всем жителям Российской Федерации, не только Чечни.

Можно ждать исков со стороны “Газпрома” и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики. Это касается не только долгов за газ, это касается долгов и по другим коммунальным услугам, за тепло, за электроэнергию, которые тоже за пределами трёх лет безнадёжны к взысканию».

В Чечне долг списали, потому что он «стал безнадёжным к взысканию» и вызывал «социальную напряжённость». Об этом заявила прокуратура республики. «Газпром-Межрегионгаз Грозный» это решение обжаловала.


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