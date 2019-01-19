Тела двух летчиков нашли в море после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Спасатели нашли тела двух погибших пилотов из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, потерпевших крушение над Японским морем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны России.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт», — сказали в ведомстве после нахождения второго тела.

Один из членов экипажей двух самолетов был спасен и доставлен на берег, его жизнь вне опасности. Таким образом, в настоящее время неизвестна судьба еще одного, четвертого пилота.

В Минобороны отметили, что поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Также в районе катапультирования ведут поиск несколько судов.

На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Экипажи успели катапультироваться, два летчика погибли, еще одного удалось спасти. СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов.

Что произошло

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиаполка (аэродром Хурба, Комсомольск-на-Амуре) столкнулись 18 января над акваторией Японского моря в 35 км от берега при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, все четыре летчика из двух экипажей катапультировались.

Два летчика погибли, тело одного из них обнаружили в Татарском проливе и подняли на борт рыболовецкого судна «Электрон». Еще одного летчика удалось спасти, его доставили на аэродром Восточного военного округа, угрозы его жизни нет.

Об авиапроисшествии сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, который уточнил, что после столкновения истребителей-бомбардировщиков экипаж одного из них успел катапультироваться, судьба второго экипажа неизвестна. Самолеты, по данным источника, возвращались на базу со стороны моря и выполняли полет без боекомплекта.

По данным другого источника, причиной аварии стала ошибка пилотирования, каких-либо технических отказов на самолетах зафиксировано не было. СК квалифицировал столкновение двух самолетов как нарушение правил полетов, возбуждено уголовное дело. Военная прокуратура начала проверку.

Как сообщил источник в Минобороны, полеты Су-34 на всей территории страны приостановлены.

Как проходит спасательная операция

Ведутся поиски еще одного человека. В операции участвуют шесть военных кораблей Тихоокеанского флота и несколько рыболовецких траулеров. Также в этом районе работает противолодочный самолет Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты на воде. Кроме того, на место поисков вылетели несколько вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-30.

Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла. Поиски также осложнены темным временем суток.

Что известно о бомбардировщике

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

Происшествия с Су-34

До настоящего времени было известно лишь о двух происшествиях с самолетами этого типа — 4 июня 2015 года при посадке на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область) бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. 31 июля 2018 года аналогичная ситуация произошла в Хурбе (Хабаровский край), где самолет выкатился почти на 500 м. В обоих случаях причиной стал отказ тормозной парашютной системы.