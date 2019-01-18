Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Убрали елку: закончился договор на охрану снежного городка в Бердске
Каждый пятый россиянин собирается нырять в прорубь на Крещение
Продавщица колбасы соблазняла офицера полиции в Новосибирске
Священник Бердска: Если мусульманин отнесет детей обрезать в мечеть, то у христианки разорвется сердце
Бомбардировщики Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Сломался светодиодный фонтан из-за перепадов температуры в Бердске
Похищенные в банке 3 млн рублей отдала мошенникам кассир «Россельхозбанка»
Трамп расширяет систему ПРО на Аляске
Что нам заслуженный лётчик генерал попов. Ждём комментарий заслуженнного комментатора человека шамана Вот он как скажет так оно и есть
3 4
Аноним — 16.34. Ну если вы меня просите,то я поделюсь своим мнением на этот случай…
Да,групповой полёт один из сложных полётов,тем более если в непогоду они выполняли учебное задание.Ну,естествено,может быть и ошибка одного из лётчиков,у которого опыта было очень мало.Вот эти два условия и нужно будет разбирать.Спасибо за внимание.
P.S.аноним,мне кажется вам надо на цт работать.
Человек —-
0 4
Жалко
2 1