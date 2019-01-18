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Бомбардировщики Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Экипажи успели катапультироваться. По версии экспертов, могли сказаться метеоусловия.

18.01.2019 Фото: Минобороны 3 коммент.
 
Бомбардировщики Су 34 столкнулись на Дальнем Востоке

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Минобороны. Экипажи обоих самолетов катапультировались. По предварительным данным, бомбардировщики выполняли учебно-тренировочный полет без боекомплекта недалеко от Комсомольска-на-Амуре.

Групповые полеты – сложный тактический элемент, рассказал в эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«Могли сказаться метеоусловия – попадание в облака, туман, дымка или осадки. Не исключено, что ошибки были допущены при пилотировании. При маневрировании в составе группы сложно выдерживать место нахождения самолета «в строю». Тактические задания в составе звена – непростые элементы, удерживать самолет в воздухе достаточно сложно», – рассказал Владимир Попов.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Что нам заслуженный лётчик генерал попов. Ждём комментарий заслуженнного комментатора человека шамана *IN LOVE* Вот он как скажет так оно и есть :-D

    Thumb up 3 Thumb down 4

    • Человек

      Аноним — 16.34. Ну если вы меня просите,то я поделюсь своим мнением на этот случай…
      Да,групповой полёт один из сложных полётов,тем более если в непогоду они выполняли учебное задание.Ну,естествено,может быть и ошибка одного из лётчиков,у которого опыта было очень мало.Вот эти два условия и нужно будет разбирать.Спасибо за внимание.
      P.S.аноним,мне кажется вам надо на цт работать.
      Человек —- *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 4

  2. Инквизитор

    Жалко

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