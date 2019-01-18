Бомбардировщики Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Минобороны. Экипажи обоих самолетов катапультировались. По предварительным данным, бомбардировщики выполняли учебно-тренировочный полет без боекомплекта недалеко от Комсомольска-на-Амуре.

Групповые полеты – сложный тактический элемент, рассказал в эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

«Могли сказаться метеоусловия – попадание в облака, туман, дымка или осадки. Не исключено, что ошибки были допущены при пилотировании. При маневрировании в составе группы сложно выдерживать место нахождения самолета «в строю». Тактические задания в составе звена – непростые элементы, удерживать самолет в воздухе достаточно сложно», – рассказал Владимир Попов.