Каждый пятый россиянин собирается нырять в прорубь на Крещение

Порядка 20% жителей РФ намерены окунуться в прорубь на Крещение, еще треть россиян посетят церковные богослужения, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Все больше россиян приобщается к купанию в проруби: в этом году принять участие в крещенских купаниях изъявили готовность 20% опрошенных (рост с 15% в 2018 году). Среди желающих преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%), жители сел (25%), тогда как женщины (12%), респонденты в возрасте 60 лет и старше (6%) проявляют меньший энтузиазм», — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные опроса, 63% респондентов ежегодно принимают участие в крещенских купаниях, при этом каждый пятый участвует в них по религиозным мотивам. Еще 14% опрошенных утверждают, что это полезно для здоровья. Основные аргументы против купания (не планирует этого делать 79% опрошенных) — страхи, связанные со здоровьем (31%).

«Значительно чаще респонденты говорили о планах поздравить близких с праздником Крещения (83%), пойти в церковь за святой водой (52%) и собраться с близкими за праздничным столом (45%). Каждый третий (32%) участник опроса планирует посетить церковные службы», — свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 января 2018 года. Объем выборки 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, передает ТАСС.

В Бердске купель сооружают на Бердском заливе у стоянки теплохода «Ремикс». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», праздник крещения начнется в 11.00 с крестного хода от бердской Сретнской церкви.