Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Крестный ход дошел до берега Бердского залива от Преображенского храма за 40 минут
Крестный ход в Крещение 19 января в Бердске пойдет по короткому маршруту. Об этом сегодня, 11 января,»Курьер. Среда. Бердск» сообщил помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров.
Накануне на рабочем совещании в бердской мэрии по организации традиционных крещенских купаний встал вопрос о невозможности прохождения колонны православных по главной улице города от Преображенского храма до проруби, которую сооружают на Крещение на Бердском заливе у парка отдыха «Ремикс», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По словам начальника отдела общественных связей бердской мэрии Анны Чекмазовой, ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо как минимум 36 машин. Такого количества транспорта ни у церкви, ни у светской власти нет.
-Поэтому было предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма (на ул. Лазо, он гораздо ближе к будущей крещенской проруби — прим. ред.). Пока они рассматривают это предложение — либо так, либо, по видимому, никак. Потому что в таком масштабе при новых требованиях сложно обеспечить безопасность, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимировна.
Она выразила надежду, что с представителями церкви удастся договориться. Так и произошло. По словам отца Андрея, решено отправиться крестным ходом 19 января в 11.00 от Сретенской церкви.
-Пойдем от Сретенского храма куда обычно (к проруби на ул. Попова — прим. ред.). Думаю, это займет полчаса, не больше, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля.
Между тем, ради прохождения колонны верующих все равно придется перекрывать дороги, но уже не в таком масштабе, как раньше. На этот раз временно приостановят движение транспорта на ул. Красная Сибирь (у перекрестка с ул. Ленина), ул. Ленина (в районе школы №10) и на ул. Попова (от ул. Ленина до парка отдыха «Ремикс».
По длинному маршруту от Преображенского собора крестный шел чуть более 40 минут.
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Ну вот наконец разумное решение, проявление уважения к жителям города! Ведь далеко не все хотели бы наблюдать за этим театральным действием, и те более подрывать свое здоровье ритуальным купанием в холоднющей воде. Христос то в теплой водичке крестился!
P.S. Креститься надо на Святой земле, в настоящей Иордани. Но это не всем дано — совершить христианский «хадж» в Палестину…
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