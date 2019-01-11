КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 1-ю
Продам
Продам 3 к.кв. в Микрорайоне!!!
Продам 1к квартиру на ул. Пионерская 13
Продам студию
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске

Санкции с компаний Дерипаски отказался снимать конгресс США

Правила начисления зарплат бюджетникам в России в 2019 году

Мы не рабы: На забастовку выйдут водители «Яндекс-такси» в Бердске

Опийный мак разрешат выращивать в России

Бердск. ХХ век. Как менялся город

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Желающих усыновить ребенка подвергнут психологической экспертизе

Мама для «Парада»: Внучки и дочки расскажите о своих мамах и бабушках в журнале к 8 Марта

Самый богатый человек мира Джефф Безос разводится с женой

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Православные отправятся колонной до крещенской проруби у парка «Ремикс» не от Преображенского собора, как это было обычно. РПЦ чтит светские законы.

11.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Крестный ход дошел до берега Бердского залива от Преображенского храма за 40 минут

Крестный ход в Крещение 19 января в Бердске пойдет по короткому маршруту. Об этом сегодня, 11 января,»Курьер. Среда. Бердск» сообщил помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров.

Накануне на рабочем совещании в бердской мэрии по организации традиционных крещенских купаний встал вопрос о невозможности прохождения колонны православных по главной улице города от Преображенского храма до проруби, которую сооружают на Крещение на Бердском заливе у парка отдыха «Ремикс», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела общественных связей бердской мэрии Анны Чекмазовой, ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо как минимум 36 машин. Такого количества транспорта ни у церкви, ни у светской власти нет.

-Поэтому было предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма (на ул. Лазо, он гораздо ближе к будущей крещенской проруби — прим. ред.). Пока они рассматривают это предложение — либо так, либо, по видимому, никак. Потому что в таком масштабе при новых требованиях сложно обеспечить безопасность, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимировна.

Она выразила надежду, что с представителями церкви удастся договориться. Так и произошло. По словам отца Андрея, решено отправиться крестным ходом 19 января в 11.00 от Сретенской церкви.

-Пойдем от Сретенского храма куда обычно (к проруби на ул. Попова — прим. ред.). Думаю, это займет полчаса, не больше, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля.

Между тем, ради прохождения колонны верующих все равно придется перекрывать дороги, но уже не в таком масштабе, как раньше. На этот раз временно приостановят движение транспорта на ул. Красная Сибирь (у перекрестка с ул. Ленина), ул. Ленина (в районе школы №10) и на ул. Попова (от ул. Ленина до парка отдыха «Ремикс».

По длинному маршруту от Преображенского собора крестный шел чуть более 40 минут.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прорубь на Крещение соорудят на Бердском заливе у парка «Ремикс» в Бердске Впервые с 2012 года в Новосибирской области увеличен размер соцвыплат Из-за короткого замыкания загорелась баня в Бердске

(1) Комментарий

  1. аксакал

    Ну вот наконец разумное решение, проявление уважения к жителям города! Ведь далеко не все хотели бы наблюдать за этим театральным действием, и те более подрывать свое здоровье ритуальным купанием в холоднющей воде. Христос то в теплой водичке крестился!
    P.S. Креститься надо на Святой земле, в настоящей Иордани. Но это не всем дано — совершить христианский «хадж» в Палестину… ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика