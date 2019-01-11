Крестный ход по короткому маршруту от Сретенского храма пройдет на Крещение в Бердске

Крестный ход в Крещение 19 января в Бердске пойдет по короткому маршруту. Об этом сегодня, 11 января,»Курьер. Среда. Бердск» сообщил помощник настоятеля Преображенского кафедрального собора Андрей Федоров.

Накануне на рабочем совещании в бердской мэрии по организации традиционных крещенских купаний встал вопрос о невозможности прохождения колонны православных по главной улице города от Преображенского храма до проруби, которую сооружают на Крещение на Бердском заливе у парка отдыха «Ремикс», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела общественных связей бердской мэрии Анны Чекмазовой, ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо как минимум 36 машин. Такого количества транспорта ни у церкви, ни у светской власти нет.

-Поэтому было предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма (на ул. Лазо, он гораздо ближе к будущей крещенской проруби — прим. ред.). Пока они рассматривают это предложение — либо так, либо, по видимому, никак. Потому что в таком масштабе при новых требованиях сложно обеспечить безопасность, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимировна.

Она выразила надежду, что с представителями церкви удастся договориться. Так и произошло. По словам отца Андрея, решено отправиться крестным ходом 19 января в 11.00 от Сретенской церкви.

-Пойдем от Сретенского храма куда обычно (к проруби на ул. Попова — прим. ред.). Думаю, это займет полчаса, не больше, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» помощник настоятеля.

Между тем, ради прохождения колонны верующих все равно придется перекрывать дороги, но уже не в таком масштабе, как раньше. На этот раз временно приостановят движение транспорта на ул. Красная Сибирь (у перекрестка с ул. Ленина), ул. Ленина (в районе школы №10) и на ул. Попова (от ул. Ленина до парка отдыха «Ремикс».

По длинному маршруту от Преображенского собора крестный шел чуть более 40 минут.