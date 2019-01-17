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Нашли трупы всех пятерых погибших при взрыве газа в 9-этажке в Шахтах

Эпицентр взрыва располагается в квартире, где проживала одна 66-летняя женщина. Изъята газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

17.01.2019 Фото: СКР Один комментарий
 
Нашли трупы всех пятерых погибших при взрыве газа в 9 этажке в Шахтах

Разрушенный в Шахтах дом будут восстанавливать

Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту взрыва бытового газа в доме № 16 по ул. Хабарова городе Шахты Ростовской области.

Следствием установлено, что 14 января в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на 8 и 9 этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. В настоящее время разбор завалов завершен. Местонахождение всех лиц, проживавших в пострадавших квартирах, установлено.

-Погибли 5 человек, мужчина с малолетней дочерью были госпитализированы. В настоящее время осуществляется выдача тел родственникам погибших, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза.

В ходе осмотра установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире №72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование – газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто».

Следовали и криминалисты СК России продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства. Из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа. Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом. В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. Данная документация осматривается. На полигоне производится осмотр извлеченных из разрушенного дома строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

16 января спасатели нашли тело пятой погибшей — 23-летней девушки — на месте частично обрушившегося дома в Шахтах, сообщили в ростовском управлении МЧС.
Поисковые работы завершены.

Из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреждения получили 16 квартир. Из-под завалов удалось спасти семерых человек.
Среда была объявлена в Шахтах днем траура.

Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    почему в квартирах,где проведен газ, не устанавливают какие-нибудь приборы,которые при обнаружении утечки газа блокировали бы его подачу? Сколько уже жизни людей унесло от взрыва газа. Страшно становится. У меня у мамы стоит тоже газовая плита,но там она подключается к баллону, но все равно я за нее очень переживаю. А сейчас многие переходят на газ. И что …ничего нельзя придумать?

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