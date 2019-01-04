Взрыв газа: Опознаны тела всех 39 погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске завешен
Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он подвел промежуточные итоги спасательной операции.
«Мы извлекли последнее тело, и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную. Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней», — отметил Чуприян, отвечая на вопросы журналистов.
Федеральная группировка МЧС уже завтра убывает в пункты постоянной дислокации. С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир 7 подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще 6 человек, том числе 2 детей сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.
Осуществлялась круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Дистанционная информационно-психологическая поддержка оказана в более чем в 2800 случаях.
В районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники.
С места ЧС было вывезено порядка 2 тысяч кубических метров. Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена, сообщили в главке МЧС России.
Место трагедии начали в пятницу, 4 января, огораживать строительным забором. В пятницу прошло построение участвующих в спасательной операции сотрудников на убытие, их всех направят в места дислокации.
Глава Челябинской области Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, магнитогорские власти и представители МЧС почтили память погибших минутой молчания.
В понедельник в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило в четверг спасательную операцию, из-под завалов спасатели извлекли тела 39 человек, в том числе шестерых детей.
Власти планируют разделить жилой дом на две части, два отдельных здания. Для этого седьмой и восьмой подъезды демонтируют.
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многие считают, что это все таки был теракт — это ж какой силы должен быть взрыв обычного газа, чтобы разнесло целых два подъезда ? И какое количество газа должно быть тогда — но его должны были унюхать при таком накопившимся объеме , а таких показаний очевидцев нет ….
получается, что потом фсб начало шерстить город при приезде президента, провело спецоперации и , скорее, словило еще одну терр. ячейку — на фото момента взрыва Газели видны люди в форме спецназа с наколенниками и с ручным гранатометом ГМ-94 (очень похоже и по виду и по характеру звуков на видео) …
предположительно по конспиративной версии, как то так…))) но смердов тревожить такой информацией , видимо, не станут …..посему для публики так всё и останется бытовой версией взрыва газа …)
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