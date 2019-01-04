Взрыв газа: Опознаны тела всех 39 погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Все 39 погибших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске опознаны, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он подвел промежуточные итоги спасательной операции.

«Мы извлекли последнее тело, и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную. Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней», — отметил Чуприян, отвечая на вопросы журналистов.

Федеральная группировка МЧС уже завтра убывает в пункты постоянной дислокации. С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир 7 подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще 6 человек, том числе 2 детей сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.

Осуществлялась круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Дистанционная информационно-психологическая поддержка оказана в более чем в 2800 случаях.

В районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники.

С места ЧС было вывезено порядка 2 тысяч кубических метров. Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена, сообщили в главке МЧС России.

Место трагедии начали в пятницу, 4 января, огораживать строительным забором. В пятницу прошло построение участвующих в спасательной операции сотрудников на убытие, их всех направят в места дислокации.

Глава Челябинской области Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, магнитогорские власти и представители МЧС почтили память погибших минутой молчания.

В понедельник в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. МЧС завершило в четверг спасательную операцию, из-под завалов спасатели извлекли тела 39 человек, в том числе шестерых детей.

Власти планируют разделить жилой дом на две части, два отдельных здания. Для этого седьмой и восьмой подъезды демонтируют.