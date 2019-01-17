Запинал до смерти 49-летнего знакомого молодой житель Бердска

Областной суд оставил в силе приговор горсуда Бердска
Апелляционным определением Новосибирского областного суда жалобы осужденного Александра Халанского и его защитника на приговор Бердского городского суда от 20 сентября 2018 года оставлены без удовлетворения. Об этом 16 января сообщили в горсуде Бердска.
Суд установил, что в ночь на 15 марта 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире потерпевшего, в ходе возникшей ссоры с потерпевшим, Халанский умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, путем нанесения потерпевшему множественных ударов кулаками обеих рук и правой ногой, обутой в кроссовок, в жизненно важный орган человека – голову и грудную клетку, что повлекло смерть потерпевшего.
Действия Халанского судом квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Потерпевший скончался от обильной кровопотери — у него оказались повреждены легкие осколками сломанных ребер, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По словам гособвинителя Кристины Червонных, Халанский свою вину не признал, заявив в суде, что потерпевший первый начал драку. Свои действия он оценил как необходимую самооборону. Но эта версия не нашла подтверждения в ходе судебного следствия.
Халанский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, осужденному придется выплатить 550 тыс. рублей морального и материального вреда родным погибшего.
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Мало дали.Раньше бы 15 лет.
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