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За зверское избиение незнакомца 9 лет строго режима дал суд жителю Бердска

Кроме того, Александру Халанскому придется выплатить 550 тыс. рублей морального и материального вреда родным погибшего. Потерпевший скончался от кровопотери с поврежденными внутренними органами.

21.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

За зверское избиение незнакомца 9 лет строго режима дал суд жителю Бердска

Кристина Червонных поддерживала гособвинение

Сегодня, 21 сентября, председатель Бердского горсуда Павел Яковинов огласил приговор 22-летнему Александру Халанскому, которого обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное дело поступило в суд в июне 2018 года.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Кристина Червонных, представлявшая в суде гособвинение, 15 марта Халанский пил с незнакомцем в квартире и в какой-то момент поссорились. Осужденный набросился на собутыльника и жестоко избил.

По версии следствия, Халанский бил по голове и груди руками и ногами. Потерпевший скончался от обильной кровопотери — у него оказались повреждены легкие осколками сломанных ребер.

Гособвинитель просила для подсудимого наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Суд дал чуть меньше. Кроме того, по словам Кристины Андреевны, Халанский должен будет заплатить семье погибшего Захарова 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 51,6 тыс. рублей — за материальный ущерб.


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