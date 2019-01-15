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Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги

Платежи принимают в кассах РКЦ, банках, отделениях почты. Можно оплатить счета через мобильное приложение, а также в банкоматах.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 23 коммент.
 
Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги

После новогодних каникул бердчане не могли заплатить за коммунальные услуги

За 10 и 11 января полностью развернул сеть по приему приему платежей Комбинат бытовых услуг в Бердске. Об этом на совещании чиновников 14 января сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 9 января бердчане столкнулись с невозможностью оплатить коммунальные счета. Кассы РКЦ не принимали платежи, в Сбербанке произошел сбой программы. В последующие дни в кассах наблюдались огромные очереди. Директор КБУ заверил, что коммунальные услуги никому приостановлены не будут. Штрафы и пени начисляться не будут.

Напомним, с 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го. Поэтому в КБУ произошли технические сбои по своевременному начислению платежей за коммунальные услуги.

Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.

Воспанчук отметил, что платежи за коммунальные услуги принимают во всех кассах РКЦ, отделениях почты России, Сбербанке, банке Левобережном, банках «Акцепт» и «Открытие», Газпромбанке. Есть возможность приема платежей через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн» и банка Левобережного, а также через все сети банкоматов, которые присутствуют в Бердске.

— 100% платежи работают, — подчеркнул Владимир Викторович.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил, есть ли жалобы по сбою работы касс РКЦ.

— Сейчас нет. Сбои устранены, — ответил Воспанчук.


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(23) Комментариев

  1. Аноним

    Вопросу Воспанчуку

    1. Что с оплатой через систему ГОРОД? Почему про нее умолчали?

    2. Каким образом жильцам частного сектора передавать показания?

    P.S. ответы в стиле «можете как угодно слать нам деньги: мы все возьмем» конечно повеселил, но понимания не прибавил….

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  2. Игорь

    Как пиддать обманывает!
    Только сегодня им звонил, что ни фига не работает!
    Неправильный адрес в системе.
    Не вводятся данные счетчика.
    Не показывает стоимость куб воды!
    и все это на Pay.kvartplata.ru *CRAZY*

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Аноним

      А где вы на Pay.kvartplata.ru нашли ввод счетчиков? Я не вижу такой опции. Только Список услуг, Поиск услуг, История оплат и Корзина.

      Thumb up 2 Thumb down 2

      • Аноним

        Уважаемые, зачем минусуете? Просто подскажите, где искать?

        Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          это система оплаты, а не контроля показаний и их передачи.
          нет там возможности внесения показаний — расслабьтесь:
          вносить будете в одном, платить в другом, а ходить выяснять за что пени и какая переплата в очередь из сотни таких же

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  3. Аноним

    Да, принять платежи, это всегда пожалуйста, только плати. А где посмотреть состояние своего счета?

    Сделайте полную инструкцию:
    1. Где подать показания счетчиков — перечислите все варианты: лично, по телефону, через смс, на сайте.
    2. Где посмотреть начисления: чтобы можно было посмотреть, что вот это за столько-то кубов холодной воды, это за столько-то горячей, это за стоки, это за отопление, и почему именно столько.
    3. И уже только потом, где оплатить.

    Для пользователей интернет идеально было бы все это на одном сайте.

    Ну неужели сложно понять, почему людей лихорадит. В принципе и раньше не было слишком удобно, но сейчас надо перейти на новые рельсы, не всем это легко. Напишите инструкцию: пара часов работы одного человека избавила бы от этого нервяка тысячи людей.

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    • АнтиЯ

      Не царское это дело, заняты они, 25 лямов (- 173 тыщи за ноут ) осваивают……

      Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      А чем раньше было неудобно?
      Личный кабинет делался крайне просто: просто регистрируешься и вносишь адрес.
      Далее заходишь в личный кабинет на nskes и все делаешь:
      — передача показаний
      — оплата любой картой
      — вся история платежей и начислений за все время
      — можно задать вопрос и весьма быстро отвечали (пользовался пару раз).

      Вот прям более удобного и представить было сложно.

      Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    Есть возможность приема платежей через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн» и банка Левобережного, а также через все сети банкоматов, которые присутствуют в Бердске.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/15/400291-direktor-kbu-berdska-net-problem-po-priemu-platezhej-za-kommunalnye-uslugi/comment-page-1#comment-1632244

    Возможность приема платежей они сделали, молодцы. А возможность посмотреть, за что начислили эту сумму, вы умышленно скрываете?

    В мобильном приложении при вводе лицевого счета вы видите только итоговую сумму. Я на это не согласен, я хочу контролировать, что мне верно начисляют.

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  5. Кэт

    %) На сайте Новосибирскэнергосбыт хоть можно было отследить сколько начислили за тот или иной месяц. А теперь чтобы получить квиточек нужно отстоять очередь в эти долбаные кассы РКЦ СКС. Которые работают как раз для населения. А именно до 18.00. С работы я приезжаю не раньше 18.00-18.30 И… стоять очередь по субботам? Все для людей *CRAZY*

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  6. Последний барак на фрегане

    Что-то я не увидел в Левобережном, чтобы были начисления за КБУ =). Там есть РКЦ, Домофон, интернет, кап.ремонт, а КБУ там нету. =)

    Thumb up 4 Thumb down 0

  7. Аноним

    Только что платил на Ленина 18 РКЦ за все взяли ,кроме воды и водоотведения. Нет начислений.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  8. Аноним

    «Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги»

    Кто-то разве сомневался, что у директора КБУ Бердск, когда-то были проблемы?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  9. Аноним

    100% платежи работают, — подчеркнул Владимир Викторович

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/15/400291-direktor-kbu-berdska-net-problem-po-priemu-platezhej-za-kommunalnye-uslugi/comment-page-1#comment-1632278

    Ну вот зачем так? Ну сказал бы на всякий случай, что в основном работает, а возникающие проблемы мы оперативно устраняем. Зачем злить людей?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Сколько можно врать, напишите что за все принимают кроме воды! Люди прочитают и не будут стоять за зря в кассу, придут позже платить, когда появятся начисления за воду!

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Ну да, вода и стоки.
      Именно по этим пунктам и работал раньше ЭС, а теперь не работает КБУ.
      Именно этим люди и недовольны!

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