«Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги»

За 10 и 11 января полностью развернул сеть по приему приему платежей Комбинат бытовых услуг в Бердске. Об этом на совещании чиновников 14 января сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 9 января бердчане столкнулись с невозможностью оплатить коммунальные счета. Кассы РКЦ не принимали платежи, в Сбербанке произошел сбой программы. В последующие дни в кассах наблюдались огромные очереди. Директор КБУ заверил, что коммунальные услуги никому приостановлены не будут. Штрафы и пени начисляться не будут.

Напомним, с 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го. Поэтому в КБУ произошли технические сбои по своевременному начислению платежей за коммунальные услуги.

Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.

Воспанчук отметил, что платежи за коммунальные услуги принимают во всех кассах РКЦ, отделениях почты России, Сбербанке, банке Левобережном, банках «Акцепт» и «Открытие», Газпромбанке. Есть возможность приема платежей через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн» и банка Левобережного, а также через все сети банкоматов, которые присутствуют в Бердске.

— 100% платежи работают, — подчеркнул Владимир Викторович.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил, есть ли жалобы по сбою работы касс РКЦ.

— Сейчас нет. Сбои устранены, — ответил Воспанчук.