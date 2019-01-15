«Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги»

После новогодних каникул бердчане не могли заплатить за коммунальные услуги
За 10 и 11 января полностью развернул сеть по приему приему платежей Комбинат бытовых услуг в Бердске. Об этом на совещании чиновников 14 января сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 9 января бердчане столкнулись с невозможностью оплатить коммунальные счета. Кассы РКЦ не принимали платежи, в Сбербанке произошел сбой программы. В последующие дни в кассах наблюдались огромные очереди. Директор КБУ заверил, что коммунальные услуги никому приостановлены не будут. Штрафы и пени начисляться не будут.
Напомним, с 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го. Поэтому в КБУ произошли технические сбои по своевременному начислению платежей за коммунальные услуги.
Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.
Воспанчук отметил, что платежи за коммунальные услуги принимают во всех кассах РКЦ, отделениях почты России, Сбербанке, банке Левобережном, банках «Акцепт» и «Открытие», Газпромбанке. Есть возможность приема платежей через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн» и банка Левобережного, а также через все сети банкоматов, которые присутствуют в Бердске.
— 100% платежи работают, — подчеркнул Владимир Викторович.
Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил, есть ли жалобы по сбою работы касс РКЦ.
— Сейчас нет. Сбои устранены, — ответил Воспанчук.
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Вопросу Воспанчуку
1. Что с оплатой через систему ГОРОД? Почему про нее умолчали?
2. Каким образом жильцам частного сектора передавать показания?
P.S. ответы в стиле «можете как угодно слать нам деньги: мы все возьмем» конечно повеселил, но понимания не прибавил….
7 1
Как пиддать обманывает!
Только сегодня им звонил, что ни фига не работает!
Неправильный адрес в системе.
Не вводятся данные счетчика.
Не показывает стоимость куб воды!
и все это на Pay.kvartplata.ru
8 1
А где вы на Pay.kvartplata.ru нашли ввод счетчиков? Я не вижу такой опции. Только Список услуг, Поиск услуг, История оплат и Корзина.
2 2
Уважаемые, зачем минусуете? Просто подскажите, где искать?
1 1
это система оплаты, а не контроля показаний и их передачи.
нет там возможности внесения показаний — расслабьтесь:
вносить будете в одном, платить в другом, а ходить выяснять за что пени и какая переплата в очередь из сотни таких же
0 1
Там все есть! учитесь пользоваться продуктами, но проблемы есть!
0 0
Да, принять платежи, это всегда пожалуйста, только плати. А где посмотреть состояние своего счета?
Сделайте полную инструкцию:
1. Где подать показания счетчиков — перечислите все варианты: лично, по телефону, через смс, на сайте.
2. Где посмотреть начисления: чтобы можно было посмотреть, что вот это за столько-то кубов холодной воды, это за столько-то горячей, это за стоки, это за отопление, и почему именно столько.
3. И уже только потом, где оплатить.
Для пользователей интернет идеально было бы все это на одном сайте.
Ну неужели сложно понять, почему людей лихорадит. В принципе и раньше не было слишком удобно, но сейчас надо перейти на новые рельсы, не всем это легко. Напишите инструкцию: пара часов работы одного человека избавила бы от этого нервяка тысячи людей.
8 0
Не царское это дело, заняты они, 25 лямов (- 173 тыщи за ноут ) осваивают……
10 0
А чем раньше было неудобно?
Личный кабинет делался крайне просто: просто регистрируешься и вносишь адрес.
Далее заходишь в личный кабинет на nskes и все делаешь:
— передача показаний
— оплата любой картой
— вся история платежей и начислений за все время
— можно задать вопрос и весьма быстро отвечали (пользовался пару раз).
Вот прям более удобного и представить было сложно.
3 0
Ну мне было неудобно, что отдельно надо было платить в энергосбыт (вода, отопление, электричество), отдельно РКЦ (УК, ОДН), отдельно домофон, отдельно интернет.
3 2
электричество осталось в энергосбыте
Так что теперь к двум местам добавляется еще минимум одно
1 0
Ну я и говорю, неудобства были, а сейчас их только добавилось.
2 0
«ну когда неудобства добавятся, тогда и посмотрим»
«ну когда комиссию заплатите, тогда и будет о чем говорить»
(@a.danilov)
0 2
А сама система на nskes была вполне годная, не спорю.
3 0
Есть возможность приема платежей через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн» и банка Левобережного, а также через все сети банкоматов, которые присутствуют в Бердске.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/15/400291-direktor-kbu-berdska-net-problem-po-priemu-platezhej-za-kommunalnye-uslugi/comment-page-1#comment-1632244
Возможность приема платежей они сделали, молодцы. А возможность посмотреть, за что начислили эту сумму, вы умышленно скрываете?
В мобильном приложении при вводе лицевого счета вы видите только итоговую сумму. Я на это не согласен, я хочу контролировать, что мне верно начисляют.
11 1
На сайте Новосибирскэнергосбыт хоть можно было отследить сколько начислили за тот или иной месяц. А теперь чтобы получить квиточек нужно отстоять очередь в эти долбаные кассы РКЦ СКС. Которые работают как раз для населения. А именно до 18.00. С работы я приезжаю не раньше 18.00-18.30 И… стоять очередь по субботам? Все для людей
11 0
Что-то я не увидел в Левобережном, чтобы были начисления за КБУ =). Там есть РКЦ, Домофон, интернет, кап.ремонт, а КБУ там нету.
4 0
Ну в Сбере тоже не сразу появились. Думаю и у вас не сегодня-завтра появятся.
0 3
Только что платил на Ленина 18 РКЦ за все взяли ,кроме воды и водоотведения. Нет начислений.
3 0
«Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги»
Кто-то разве сомневался, что у директора КБУ Бердск, когда-то были проблемы?
3 0
100% платежи работают, — подчеркнул Владимир Викторович
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/15/400291-direktor-kbu-berdska-net-problem-po-priemu-platezhej-za-kommunalnye-uslugi/comment-page-1#comment-1632278
Ну вот зачем так? Ну сказал бы на всякий случай, что в основном работает, а возникающие проблемы мы оперативно устраняем. Зачем злить людей?
1 0
Сколько можно врать, напишите что за все принимают кроме воды! Люди прочитают и не будут стоять за зря в кассу, придут позже платить, когда появятся начисления за воду!
1 1
Ну да, вода и стоки.
Именно по этим пунктам и работал раньше ЭС, а теперь не работает КБУ.
Именно этим люди и недовольны!
0 1