Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска

КБУ Бердска решил пересмотреть свои расходы
С 10 января 2019 года в Бердске начисление за услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения собственникам частных домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления или в домах, перешедших на прямые договоры, будут производиться муниципальным Комбинатом бытовых услуг самостоятельно через Федеральную систему начислений «Город».
Как сообщили в бердском КУБУ, с 10 января показания индивидуальных приборов учета необходимо передавать строго с 23 по 26 число текущего месяца, оплату производить до 10 числа! Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года, то пеня за этот месяц начисляться не будет.
Оплатить и предать показания с 10 января можно будет через:
Личный и платежный кабинет в интернете
Кассы РКЦ
Почтовые отделения
Банкоматы и банки
Отделения Сбербанка.
С 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника. АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го.
Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.
-На данном этапе «Новосибирскэнергосбыт» нам не подходит. Мы уверены, что все должно находиться у собственника ресурса. Мы к этому подошли. Есть спорные моменты с НЭС, но мы уверены, что идем в правильном направлении, возвращая позиции, которые были потеряны. С потерей этих функций, мы потеряли полный контроль за приборами учета потребления ресурсов. Есть ситуации, которые часто рассматриваются по абонентам и они очень серьезные. Это все из-за того, что не было структуры в системе КБУ, которая могла анализировать то, что происходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук.
Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью КБУ Елена Заякина подчеркнула, что без продления договора с «Новосибирскэнергосбытом», ликвидируется промежуточное звено. Теперь работа с абонентами будет построена с нуля — от получения показаний по приборам учета до выдачи счета-фактуры.
Помимо личного кабинета и возможности оплатить по счетам онлайн, предполагается увеличение пунктов платежей за счет банков, работающих в Новосибирской области. По мнению руководства бердского Комбината бытовых услуг, комплексная автоматизация системы позволит прогнозировать и контролировать поступления денег на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы бердского КБУ на новом уровне.
-Ни для кого не секрет, что расходы предприятия на агентский договор составляли более 25 млн рублей в год. На период действие договора сумма комиссионного вознаграждения «Новосибирскэнергосбыту» составила порядка 108 млн рублей. Это не все комиссии, которые были… Это те средства, которые мы не до получали. Мы просчитали финансовую экономию и считаем, что высвобождение этих денег позволит нам как минимум направлять их на снижение кредиторской задолженности, — заявили в КБУ.
По всем вопросам оплаты коммунальных услуг по новой схеме бердчане могут обращаться по телефонам: (38341) 5-83-10, 5-81-50.
Адреса пунктов приема платежей в Бердске:
1. ООО РКЦ Островского, 122 Касса
2. ООО РКЦ Островского, 174 Касса
3. ООО РКЦ Черемушная ,4/1 Касса
4. ООО РКЦ Павлова, 6 Касса
5. ООО РКЦ Ленина, 31/1 Касса
6. ООО РКЦ Ленина, 29/1 Касса
7. ООО РКЦ Ленина, 18 Касса
8. ООО РКЦ Микрорайон, 58 к1 Касса
9. ООО РКЦ мкр. Северный, 19/2 Касса
10. ООО РКЦ Красная Сибирь, 107 Касса
11. АКЦЕПТ БАНК АО Промышленная, 16 Устройство самообслуживания (банкомат)
12. АКЦЕПТ БАНК АО Ленина, 29/1 Устройство самообслуживания (банкомат)
13. АКЦЕПТ БАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / касса
14. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Рогачева, 1 Отделение банка / касса
15. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Ленина, 69 Отделение банка / касса
16. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Горького, 3 Отделение банка / касса
17. Банк ВТБ Ленина, 90 Отделение банка / касса
18. Банк ВТБ Первомайская, 26А Отделение банка / касса
19. ОРС АНП Ленина, 40/1 касса УК Лига
20. ОРС АНП Первомайская, 121 касса УК Лига
21. ОРС АНП Северный, 18/1 касса УК Лига
22. ОРС АНП Красная Сибирь, 101 оф. 6 касса УК Лига
23. ОРС АНП Красная Сибирь, 138 касса УК МАГ-Сервис
24. СОВКОМБАНК Красная Сибирь, 123 Мини-офис №077 терминал
25. СОВКОМБАНК Горького, 4 Мини-офис №109 терминал
26. СОВКОМБАНК Ленина, 33 Офис «Бердский» Касса
27. РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / Касса
28. Сбербанк, ПАО Островского, 55 Отделение банка / Касса
29. Сбербанк, ПАО Кутузова, 2 Отделение банка / Касса
30. Сбербанк, ПАО Вокзальная, 52 Отделение банка / Касса
31. Сбербанк, ПАО Ленина, 89/8 Отделение банка / Касса
32. Сбербанк, ПАО Красная Сибирь, 136 Отделение банка / Касса
33. ПОЧТА РОССИИ Микрорайон, 15Б Почтовое отделение
34. ПОЧТА РОССИИ Попова, 1 Почтовое отделение
35. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
36. ПОЧТА РОССИИ Новосибирская, 18 Почтовое отделение
37. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
38. ПОЧТА РОССИИ Красноармейская, 4 Почтовое отделение
39. ПОЧТА РОССИИ Ленина, 67 Почтовое отделение
Уже не знают где ущипнуть потребителей, всё на плечи взгрузили: Платон, капремонт, мусор и т.д. Но пеня — то почему начисляется, начиная с 10-го числа? Почему нельзя месяц дать на оплату? Пенсия приходит после 11-го у большинства пенсионеров. Да и зачем создавать затор в кассы? Нет, не любит свой народ страна, всё не для людей!!!
44 7
Чёт не понял, почему паника? Почта, сбер, РКЦ — где платили там и платим. Пеня в январе НЕ БУДЕТ. Чего не устраивает-то?
8 35
Это вы там платили, я например, платила через приложение Новосибирскэнергосбыта или через Мои счета. Без очередей, походов по классам, в безналичной форме. И любая форма наличного расчета (у меня кредитка, за снятие налички 24%, а за безналичный расчет — бонусы, — мне он нужен, этот нал?) тем более, если надо куда-то идти и где-то стоять, меня не устраивает.
33 17
Ёла, полностью с Вами солидарна. Очереди мне совершенно не нужны, и комиссионные сборы тоже.
27 10
«Это вы там платили, я например, платила через приложение Новосибирскэнергосбыта или через Мои счета. Без очередей, походов по классам, в безналичной форме.»
О чём вы говорите? Вернитесь с неба на грешную землю!!! Как вы думаете, у скольких процентов пенсионеров Бердска есть банковские карты? Сколько пенсионеров из тех , что владеют картами для снятия пенсии, имею дома компьютер??? Сколько из пенсионеров умеют заходить на сайт банка??? Сколько из пенсионеров ХОТЬ ОДИН РАЗ, ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ рассчитывались в магазинах по безналу??? Ничего, придёт и к вам старость и уже над вами будут издеваться умники, такие как вы, только тогда, вам помешает вспомнить мои слова склероз!!!
32 32
Аноним, а вы о чем говорите? Я что-то сказала о пенсионерах? Я возражала против того, чтобы они платили наличной в кассах, как платили до этого? Но в Бердске живут не только пенсионеры, и обязанность по оплате коммуналки есть не только у них. Или те, у кого нет времени и вообще не за радость ходить по кассам и стоять в очередях и кому вообще не удобен наличный способ расчета — не люди? Или люди второго сорта и их можно и нужно доить? Или у нас законодательно прописано, что наличный расчет имеет приоритет перед безналичным? В магазине с меня не берут дополнительных денег за то, что им не нравится безнал, а эти оборзели вконец, пользуясь тем, что монополисты.
35 9
Так написали же, что через систему «Город» можно будет платить
3 8
Предварительно побегав с документами по управляющим компаниям, постояв в очереди, чтобы написать какое-то заявление и получить какой-то пароль? А главное, вот не первый человек пишет, что эта система ВЗИМАЕТ КОМИССИЮ! А НЭС — не взимал.
14 4
Система Город
-3 процента комиссия
0 6
Вы считаете, 3% — это фигня вопрос? С 5 т.р. (средний размер моего ежемесячного платежа) — это 150 р. (не 30-35, а 150! и 1800 в год!!!) За что? За какое такое удовольствие? Не облезут?
21 2
«Но в Бердске живут не только пенсионеры, и обязанность по оплате коммуналки есть не только у них….. И их можно и нужно доить?»
Значит вам на пенсионеров вообще плевать?! Им по вашему нечем заняться, кроме , как по 4 часа в очереди стоять в 10 скс кассах на 100 тысяч населения? Вы считаете нормальным, когда 10 тысяч человек ломится в одну кассу? А с учётом того, что пенсию начисляют в основном после 10 числа, то платят авансово с гробовых…. больше не с чего……
9 6
То есть если человек посмел написать, что лично ему будет неудобно, значит ему наплевать на пенсионеров?
12 3
Аноним, я отвечала на комментарий Константина (я понятия не имею — пенсионер он или нет вообще), для которого ничего не изменилось, т.к. он как платил наличкой без комиссий в кассе, сбере, где там еще — так и платит. И ответила, что для меня и для тех, кто платил без комиссии через интернет — очень даже изменилось. При чем тут пенсионеры? Что вы ко мне-то с ними привязались? От того, что я и все те, кто платил по безналу, пойдут стоять в кассе — вам или вашим пенсионерам сразу полегчает? Ну будете не 4, а 5-6 часов стоять. Если что, мои родители — пенсионеры (65 лет)платили через интернет, моя бабушка (88 лет) занимала очередь в кассу в первых рядах и взывать к разуму, что совершенно не обязательно давиться там до 10 числа — было бессмысленно. Вот чтобы она там очередь не создавала, я разобралась, как платить через интернет. Пусть вашим пенсионерам по мере возможности тоже дети-внуки помогут (только если бы я, например, своей бабушке сказала про комиссию — она лучше в кассе полдня отстоит, чем лишних 10 р. заплатит, т.к. именно из тех пенсионеров, которые за 3 квартала в аптеку поползут, потому что там лекарство на 50 коп. дешевле).
16 2
вообще не платить !!! Бегать от долгов и ждать срока исковой давности
1 2
«Пеня в январе НЕ БУДЕТ. Чего не устраивает-то?»
Меня не устраивает? Первое, касс скс и так на сегодня раз два и опчёлса, а в декабре 18 года их стало на кассу в ленинском меньше. Второе, почему только в январе? А 11 месяцев в 2019 году, чем хуже?
27 0
А вы знаете что такое программа которая работает в кассе ? Она то не знает, что пеню до 10 не надо считать . Поэтому всем кому ненужна засчитанная пеня должны придти к гланомму бухгалтеру кассы и сказать ему чтоб она сделала перерасчет .
И она сделает , но только в обратную сторону , не высчитает пеню , а наоборот прибавит . И будет потом шипеть , что все правильно посчитанно .
9 2
Вы это с потолка взяли, или лично столкнулись? Вообще, нет ничего запредельного, чтобы «научить» программу не считать пени.
2 5
Научить программу считать можно все что угодно хоть скорость света в вакууме , но кассиры , бухгалтера и прочие работники этой сферы считают себя настолько умными , что думают , что кругом все дураки.
3 2
а весь этот список разве не являются посредниками ?
26 0
И я об этом же!))
Типа, этим платить не нужно?!
А зарплата кассирам, а начисления сверху, и это, кроме всего прочего, аренда, оборудование…
Или это из серии «сэкономили на рупь, потеряли сто»?! Неееет, думается мне, с наличкой проще разгуляй будет, в этом вся и петрушка!))
16 1
«оплату производить до 10 числа! Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года, то пеня за этот месяц начисляться не будет.»
Я что-то не понял! В том году, курьер много раз писал, что НЕНУЖНО СОЗДАВАТЬ АЖИОТАЖ, каждый месяц давясь в очередях скс, пытаясь заплатить до 10 числа! А теперь, такая поблажка будет только в январе 2019 года и усёё??? Вы что , опять искусственно создаете четырех часовые очереди с 1-10 числа текущего месяца, с февраля? При этом скс частных касс раз два и обчёлся!
28 0
«Вы что , опять искусственно создаете четырех часовые очереди с 1-10 числа текущего месяца, с февраля? При этом скс частных касс раз два и обчёлся!»
В бывшем магазине лененском, в Бердске, закрыли скс кассу в декабре 2018 года…., чтобы жизнь раем не казалась…..
14 0
«В бывшем магазине лененском, в Бердске, закрыли скс кассу в декабре 2018 года…., чтобы жизнь раем не казалась…..»
На том месте где касса стояла, теперь барыга-гастарбайтер прилавок поставил…..
13 3
Конечно искусственно чтобы собрать урожай их пений
3 0
А почему КБУ не подготовилось к этому мероприятию, почему нельзя использовать сайт КБУ для оплаты ?
41 0
Вы прямо в точку, Татьяна!
Если уж переходите, так подготовьтесь так, чтобы проблем не было!
27 0
Новшество о том, что из посредников убрали Энергосбыт, я читал, но как будет происходить переход??? Задал вопрос на сайте энергосбыту, он послал в МУП КБУ https://www.mupkbu.ru/index.php/pages/raschety-i-nachisleniya-dlya-fiz-lits и началось …
Оплачиваю все услуги через автоплатёжи Сбербанка по выставленному счету и голова никогда не болела, пока новый голова не затеял очередную, уже и не вспомню по счету какую перестройку.
1. Информацию, которую они написали в первом абзаце, я читал, раз 5 и у меня постоянно возникал один и тот же вопрос — А куда мне платить??? Вы дайте прочитать простому человеку в вашей компании и спросите понятно ли ей???
2.КБУ пишет — начисления за декабрь производит АО «Новосибирскэнерго сбыт»… вопрос, а платить то кому?? Да я на сайте увидел начисления, пробовал оплатить, но к оплате начисленная сумма не выходит, т.е. принимать оплату он не хочет … не может???
3 Методом научного втыка зарегистрировался в системе Город … и она по адресу, где то нашла, что заплатить надо 1 403,31руб … Странной, но у меня в личном кабинете в http://iberdsk.ru в счете за коммунальные услуги другая сумма ]:-> , и она совпадает с суммой в Энергосбыте … разница небольшая и меньше, но неприятен сам факт этого, что вписать можно что захочешь, … а может мы и раньше платили больше??? ]:-> . Расшифровку платежа она, Система город, не показывает, главное плати, а ваши дэнэжки мы освоим …
Но это ещё не всё, я увидел в платежке, что услугу предъявляет не КБО, а Коммунальные услуги, РКЦ — Бердск, и лицевой счёт РКЦХХХХХ …
Оказывается, просто одного посредника поменяли на два других …???!!! Система Город плюс РКЦ … и это называется прямые платежи? ]:-> Я не поверю, что эти компании не берут себе проценты, на лицо ещё одна коррупционная сделка , у вас же новый управляющий, значит и новые схемы. Этого снимут или посадят, придет новый и опять весь город будет лихорадить новыми инициативами ….и конечно во благо бердчан >:o
Самое интересное, я плачу своей управляющей компании за жилищные услуги через это самое РКЦ без Системы город, а в КБО надо платить через ж…….
Очередной раз убеждаешься, как наши государственные деятели из ничего создают проблему, ….а потом героически её преодолевают и рапортуют . Правильно!! Бабки же надо отрабатывать.
Людиииии куда платитьььь???
Людиии сколько платитьььь???
49 1
Никуда пока не платить!!! Пока все не отладят. Времени у КБУ не было
19 0
Валерий, +100!
Кроме одного: создали эту проблему они, а решать ее почему-то должны почему-то мы, и за свой счет.
15 0
оплату производить до 10 числа!
………….что ли специально ?? . а до 20 нельзя сделать ?? многие получают пенсии после 11 и зарплаты с 10 по 15 ..20
37 0
да это, по сути, жилищный кодекс — про 10-е число.
Но вот «почему 10-е?» — не знаю.
Его ж писали депутаты, видимо, в думе ЗП 5-го.
25 0
я 21 получаю Как жиииииииииить
9 2
Нормально жить. 21-го приходит пенсия за текущий месяц. А платить коммуналку надо за прошедший. Вот пришла вам 21 пенсия за январь, отложите необходимую сумму и с 1 по 10 заплатите за коммуналку за тот же январь.
5 14
Проживаю в частном доме в Бердске.
Имею логин в системе ГОРОД (pay.kvartplata.ru)
Вижу начисления по газоснабжению, а вот воды — нет.
Это у меня какая то проблема или все само решится?
14 0
«Сейчас происходит загрузка данных в систему….»
«постепенно начнет работать с 10 января…»
«в связи с этим пеня за этот месяц начисляться не будет»
Так что ждать надо до конца января.
12 0
А А А — Загрузка данных ,, как это мы сразу то не догадались . Вы еще про Промисы нам расскажите , про асинхронный код .
Вот понимаете есть мастера и их услуги , вот клиентам по барабану как там все работает они платят и их какие то причины долгой загрузки или сбоя не пугают .
1 0
10 касс по приему платежей…. что кассиры после 10 числа будут делать ? что не написали про пеню сколько % Написали много … неизвестно сколько прочитают мне вот даже непонятно сегодня оплату не примут ?Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года
Какой то бердак начинается…Мэр ау…………….
23 2
А что мэр?! Чуть чо, сразу мэр!!!
Меня там вообще не было!!!
Смешные вы, же модели города Бердска, ейбо, смешные!!!))
7 5
Прямо ррр!!!
Очередные новости, блин!
Платила через комп, никуда не бегая, и за мамочку- инвалида, и за себя, а теперь…!!!
Всё через коленку в нашем Бердске, как проклятый, мой бедный город!!!…((
22 3
зарегистрируйтесь на квартплате и продолжайте платить через интернет.
больше паники наводят те кто не знает ничего и не хотят знать
4 12
это что за «квартплате»? Поподробнее если можно.
6 1
Почитайте https://www.mupkbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271
Ну здесь надо мутотно регистрироваться.
Проще:Быстрая регистрация и оплата через ПЛАТЕЖНЫЙ КАБИНЕТ на pay.kvartplata.ru
Платежный кабинет – это облегченная версия Личного кабинета, позволяет просматривать задолженность, оплачивать начисления и передавать показания счетчиков. Для регистрации зайдите на сайт pay.kvartplata.ru введите номер телефона и получите временный пароль. В поиске услуг добавьте свой адрес и оплачивайте доступные Вам услуги.
В принципе это система Город где можно все оплатить https://pay.kvartplata.ru/pk/login.action
По всем вопросам Вы можете обращаться по телефонам: (38341) 5-83-10, 5-81-50
0 0
Вот мне по моему адресу нашлось сразу 2 услуги под названием: коммунальная услуга РКЦ Бердск и разными счетами. И с цифрами, которые ни на что вообще не похожи. Это вот такая расшифровка будет в системе Город? И ради этого все танцы с бубнами?
2 0
Аноним, так зарегистрирован же уже давно на квартплате, но там комиссия 3%, а мне зачем это нужно???? И в Моих счетах- комиссия системы 30 рублей плюс комиссия банка 1,01%…????
11 0
Я правильно понимаю, что во знанием о том, что такое «квартплата», на которой надо зарегистрироваться — все сразу рождаются? Одна я недоразвитая? Или оплата ЖКХ — это такая тема, о которой должен в обязательном порядке иметь представление каждый, считающий себя культурным, человек? Действительно, я хочу просто зайти раз в месяц, проверить цифры, нажать «оплатить» и больше ничего не хочу по этой теме знать. Потребитель (должен быть) всегда прав! И это задача поставщика услуг — сделать так, чтобы потребителю было максимально удобно расставаться с деньгами. А по факту… У меня и так уже куча приложений в телефоне: НЭС, Мои счета, Ростелеком, Платосфера и везде: или есть начисления, но оплатить невозможно, или начислений нет и оплатить невозможно соответственно тоже или все частями и кусками, при этом комиссий везде по 30-35 р. Ну вот теперь еще нашла «ЛК абонента ЖКХ», если вы о нем. Придется еще и здесь тратить свое время на найти, разобраться, сходить зарегистрироваться… Хотя идиотизм зашкаливает: чтобы там зарегиться, надо в управляшку со всеми доками сбегать, заявление написать, чего-то там получить… при том, что в тех же Моих счетах вся инфа по любому адресу! Вот для чего??? Чтобы не дай Бог какой посторонний дядя или тетя за меня не заплатил коммуналку? (надеюсь, хоть там все услуги разом и без комиссии).
15 0
(надеюсь, хоть там все услуги разом и без комиссии)
////////////////////////////////////
В «Моих счетах» все разом, но комиссия сайта 30р. + комиссия банка 1% от суммы платежа.
0 0
Да вот в том-то и дело, что в «Моих счетах» уже тоже не все разом. За декабрь, по крайней мере, у меня, уже только СОИ и содержание жилья, по отоплению, воде и стокам — 0. Начисления по ним я вижу только в приложении НЭС, но там уже нельзя оплатить. Комиссия банка — да, я ее не зразу заметила. Но это вроде как альтернативный сайт: хочешь — пользуйся, не хочешь — нет, а вот с какого перепуга я должна платить комиссию за пользование «Системой Город», навязанной КБУ, у меня лично вопрос и когда эта хрень будет работать так, чтобы в ней все было понятно и прозрачно?
1 0
Сейчас на всех ресурсах задержки с начислениями (на работу то вышли только вчера, да еще местные заморочки после отказа от энергосбыта). Комиссии сейчас на сайтах везде, по-моему. Действительно, хоть бы один ресурс сделали без оброка….
1 0
Чем меньше город , тем больше он проклятей , тем голоднее, наглее, и тупее сидящие на управляющей должности
14 2
А не кому не нужно платить пака не пришлют квитанции на все оплаты и желательно отдельно как на капитальный ремонт. ,как в Москве получили все квитанции ,узнали сколько платить и заплатили. А разве не так должно? Может хватит в рулетку играть с народом.Пенсионный придумал пенсии начислять только после 10 ,другие еще что то и так далее,,,,,,,,,,,,,,,,,
12 2
дык, фишка как раз в том, чтобы максимально всё запутать, замутить! А в мутной воде, как известно, денежки ловятся наиболее хорошо. Если сделать для людей прозрачно и удобно, то как обогащаться? Самый простой способ — собирать пеню, установив заведомо невыполнимые для большинства условия оплаты, максимально усложнив правила и прочее. Ведь знают — большинство живёт от получки до аванса и не имеют лишних денег для предварительной оплаты счетов, так нет, 10 и фсё, а с интернетами — только после стопицот справок!
8 2
Я записываю в тетрадь то что передал и сравниваю то что печатают в квитанции . Когда я стал пользоваться онлайн платежем на сайте жкх , то увидел , то что я передал и записал не совпадают .
К каждому счетчику прибавляется 2 куба .
Ну и о чем мне будет сопеть сквозь очки бухгалтер , компьютерный сбой , ф ф ф сё правильно посчитано , или отправит в управляющую компанию , а те начнут разбираться почему их отправили к ним и сойдутся во мнении , что этот дурачок все не так понял и надо было идти совсем не туда , а куда неизвестно , Не мешай работать .
13 0
Через интернет передал показания , убедился что все прошло и текущие показания изменились , то через месяц когда я туда заглянул ,в кабинет, то увидел , что показания изменились и к каждому счетчику прибавилось по 2 куба .
7 0
Вот почему Седов так тянет с интернет-оплатой! В СибСтандарт не находишься, а больше негде узнать какие кубы тебе нарисовали… Потребили кубы одни, а денежки получили другие, поболе! Лепота-а!
1 1
Дак вроде Седов давно с Электронным городом по интернет-оплате работает.Я плачу Сибстандарту через Сбер.
0 0
интересно, на сайте энергосбыта продолжают идти начисления и система дает оплатить. Платить или не платить? На iberdsk какая то дичь в начислениях, откуда то появились задолженности.
4 2
У меня энергосбыт не дает оплатить. Хотя даже если даст, имхо, делать этого сейчас не надо, а то потом долго и нудно свои денежки выцарапывать будете, если не туда уйдут.
9 1
АнтиЯ, Начисления на энергосбыте есть, но оплатить можно только за их ресурс- электроэнергию. За коммунальные услуги оплата — все закрыто!!!
15 0
вот-вот, задолженности! Из них и вызреет экономия в 25 лимонов, ибо больше нЕоткуда! Когда Мартьянова раскрутили и была очередная реорганизация платильной системы, то 2000р, заплачнные мною за ЖКУ, кудай-то испарились! Не платил в новую систему и Фсё! Иди, мол, разбирайся со старыми «прихватизаторами», а их и след простыл.
9 1
«Личный и платежный кабинет в интернете»-ну очень емкая и понятная фраза. Сссылку можно получить на платежный сайт в интернете
7 1
Тоже интересно, о каком личном кабинете идет речь. Куда подать показания?
7 0
Я бы сказал да вас там обманут
1 0
они имеют ввиду убогий костыль в виде iberdsk, что бы попасть туда, надо еще побегать (пароли, явки), а оплата сущий ад криворукого программиста, да и в целом все через одно место…
8 0
Я никуда не бегала. Все оформила по электронной почте (заявление,документы, пароль).
0 0
Здесь про личный кабинет https://www.mupkbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271
А это вместо личного кабинета. проверял начисления за декабрь есть:
https://pay.kvartplata.ru/pk/login.action
1 0
У вас есть, а у других нет. У меня, например, только домофон и интернет отображается.
2 1
Почему криворукий ? Число к оплате прибавляется , а не отнимается . Программа разработана так как хотел заказчик .
1 1
Там еще можно сделать так , чтоб заказчик сам регулировал сколько прибавить и кому .
0 0
Я сегодня оплатила в Сбербанке по ул. Островского,55 за электроэнергию, газ, телефон, А вот за воду холодную по счетчику се могла, т.к Абонента КБУ нет, молодой человек сходил к управляющей по видему пришел и сказал что платежи не принимаются, Это к тому что ,,,,Мы полгода готовились к переходу, пеня за январь не будет взиматься,,.. Дорогие мои я платили по лицевому счету привязанному к л/с электроэнергии а сейчас как? Где разъяснения? Только сейчас прочитала что господин Травников рапортует как хорошо прошел переход мусора на новый тариф. Всех интересует только тариф, В Москве построили перерабатывающие заводы и они перешли на переработку мусора. Это понятно каждому, а мы переработки нет, вывоз в частном секторе как был раз в 4месяца контейнер, у нас газ так и остался а почему я должна платить за 3 месяца просто так, Вот кто нибудь мне объяснит?
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Наталья, вам еще повезло, что вы можете в рабочий день сходить в Сбер и разбираться с этим. У меня вот нет такой возможности.
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ТСЖ тоже будут через «город» т.к. кварплат платить?
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«система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года». Кто там сейчас что видит и что оплачивает?
Не стоит этого делать, пока нормально не заработает.
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А вот интересно, кто-нибудь уже получил логин/пароль в управляющей компании для регистрации на kvartplata? Наша УК ЖилКомСервис послала меня подальше, типа какая такая система ГОРОД? Ничего не знаем и никакие логины не выдаем… Обращалась в конце декабря, может конечно уже что то изменилось
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Анониму от 10.01.2019 8.20
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А зачем идти в управляющую компанию за получением логина/пароля чтобы зарегистрироваться на kvartplata? Сами регистрируетесь на ресурсе, сами придумываете логин/пароль и птица счастья в Ваших руках!!!
Только в настоящее время там ничего нет, кроме счета на оплату за жилищные услуги с комиссией в 3% управляющей компании
2 0
Вы путаете личный кабинет на pay.kvartplata.ru (там без детализации услуг, нет возможности подать показания счетчиков и вообще сумма задолженности не соответствует реальной с iberdsk.ru) и личный кабинет на kvartplata.ru где МУП КБУ обещает все эти блага и удобства. Смотрите информацию с сайта КБУ об этом https://www.mupkbu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=271
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Вход в полноценный личный кабинет тут: https://www.kvartplata.ru/room/lk/login.action
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Я в Лиге. Все нормально в личном кабинете. Оплатила все — и отопление и воду, и квартплату.
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В какой Лиге? Лиге Чемпионов или Лиге Европы?
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УК Лига. У них какие-то свои личные кабинеты, насколько я понимаю, для них ничего не поменялось.
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Я просто зашла туда и зарегистрировалась. Вместо логина — номер телефона, потом на него смс пришла с паролем. Дальше нашла свой адрес и увидела начисление. Вот только расшифровки там нет. Может, как раз для этого надо логин в УК брать?
1 0
ну, наверное, они не дают не потому, что жадничают, а потому что им нечего вам дать.
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Вообще не оплачивать коммуналку, три года уклоняться, а там уже исковой срок
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Не всем это подходит. Кто-то не захочет быть задержанным на границе при поездке в отпуск. Или оплачивать единовременно огромную сумму, если вдруг надо будет продать квартиру. Да и вообще, для многих привычка оплачивать свои счета является частью их культуры и неотделима от порядочности и честности.
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Не пойму, экономия 25 млн. рублей куда деньги сэкономленные идут????? Для людей только дороже получается((((
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Сэкономленные деньги останутся в распоряжении КБУ. Тарифы для населения точно не изменятся.
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Все задумывалось, чтобы эти же 25 млн. руб. взять с населения, но только не с денег за коммунальные услуги, а сверх суммы коммунальных услуг, которые возьмут kvartplata.ru и подобные в качестве комиссии.
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Видимо снизят тарифы за счет экономии 25 лямов.
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Ага и всем раздадут в виде перерасчета))))))
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я с УК Альтернатива вообще не понял из статьи, кто на ком стоял?
Плачу по реквизитам, за свет на сайте энергосбыта.
Почему народ так переживает за пени? там же копейки какие то, когда появились деньги тогда и заплатил.
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