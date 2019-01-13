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Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска

Не исключают, что дорогой автомобиль, припаркованный во дворе дома на ул. Первомайской, могли намеренно поджечь.

13.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска

Машины горят в Бердске почти каждую неделю

В Бердске в субботу вечером горел автомобиль Lexus, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

12 января в 22:37 на ул. Первомайской в Бердске загорелась машина, припаркованная во дворе дома. В результате пожара у автомобиля огнем повреждены передние крыло, дверь с левой стороны.

-К моменту прибытия первого подразделения пожарных — в 22:47 возгорание было ликвидировано населением дома. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в спасательном ведомстве.

По какой причине загорелся «Лексус», выясняют дознаватели. Судя по характеру повреждений, не исключено, что транспортное средство подожгли намеренно.

В Бердске автомобили горят часто. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», массовое уничтожение машин произошло в декабре 2018 года. Они сгорели вместе с СТО на ул. Черемушной — в нескольких метрах от пожарной части.


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