Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска

В Бердске в субботу вечером горел автомобиль Lexus, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

12 января в 22:37 на ул. Первомайской в Бердске загорелась машина, припаркованная во дворе дома. В результате пожара у автомобиля огнем повреждены передние крыло, дверь с левой стороны.

-К моменту прибытия первого подразделения пожарных — в 22:47 возгорание было ликвидировано населением дома. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в спасательном ведомстве.

По какой причине загорелся «Лексус», выясняют дознаватели. Судя по характеру повреждений, не исключено, что транспортное средство подожгли намеренно.

В Бердске автомобили горят часто. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», массовое уничтожение машин произошло в декабре 2018 года. Они сгорели вместе с СТО на ул. Черемушной — в нескольких метрах от пожарной части.