Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска

Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска
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